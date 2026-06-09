Desconcierto en la Selección por la interminable versión del himno en México

España jugaba su primer amistoso en tierras americanas antes del Mundial 2026 y la anécdota pasó del fútbol al himno... La interpretación de una versión extendida del himno nacional español protagonizó uno de los momentos más comentados del amistoso que enfrentó a España y Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México). Lo que debía ser uno de los actos protocolarios habituales antes del encuentro preparatorio para el Mundial acabó convirtiéndose en una escena viral por las reacciones de los propios futbolistas españoles.

El motivo es que la Marcha Real sonó durante más de dos minutos antes del inicio del partido, una duración poco habitual para los jugadores, acostumbrados a escuchar una versión más breve en los compromisos internacionales. La prolongación del himno provocó miradas de reojo entre varios integrantes de la Selección, además de leves sonrisas y algunos gestos de sorpresa mientras esperaban el final de la interpretación.

La escena no pasó desapercibida para los espectadores ni para los comentaristas de la retransmisión televisiva. De hecho, el periodista Juan Carlos Rivero hizo referencia al momento durante la emisión del encuentro al señalar que se estaba escuchando "la versión larga" del himno nacional español.

Estoy llorando con la despollada que llevaban algunos con la versión extendida del himno de España pic.twitter.com/Vg4rbSgUYI — 🎩👹 (@SFCSVQ2) June 9, 2026

Los actos protocolarios previos al encuentro transcurrían con normalidad hasta que comenzó la interpretación del himno español. Conforme avanzaban los segundos, las cámaras captaron cómo algunos jugadores de la Selección intercambiaban miradas y mostraban expresiones de extrañeza ante una versión que parecía no terminar.

Aunque los futbolistas mantuvieron la compostura en todo momento, las imágenes reflejaron cierta sorpresa por una situación poco frecuente en los partidos internacionales. La duración de la pieza musical terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados incluso antes de que comenzara a rodar el balón sobre el césped del estadio poblano.

La curiosa situación adquirió rápidamente relevancia entre los aficionados, especialmente porque las imágenes fueron compartidas de manera masiva en las redes sociales apenas unos minutos después de producirse.

Las redes sociales convierten el momento en viral

Las reacciones de los jugadores generaron una oleada de comentarios en plataformas digitales. Numerosos usuarios compartieron vídeos del instante y aprovecharon el carácter inusual de la situación para publicar mensajes cargados de humor.

Uno de los primeros comentarios fue el de @robertognzlz, quien escribió: "El himno completo de España, empezamos bien". A partir de ese momento comenzaron a multiplicarse las publicaciones relacionadas con la duración de la Marcha Real.

Algunos aficionados compararon el tiempo empleado en la interpretación con diferentes situaciones del partido. "Duró más el himno de España que Perú sin recibir gol", escribió @ana_ro0. En una línea similar, @Ricky_Figueroa6 señaló: "El gol de España demoró menos que su propio himno".

Otros usuarios destacaron la singularidad del himno de España, una composición ampliamente reconocible por su melodía, pero que carece de letra oficial. "En las cosas raras de la vida puedo tararear el himno de España pero no sé la letra", publicó @saccita_.

La confusión inicial también estuvo presente entre numerosos espectadores que seguían el partido desde casa. Algunos pensaron en un primer momento que se había producido un error durante la ceremonia protocolaria.

"Yo pensando que habían puesto mal el himno de España y es que pusieron la versión larga del himno", comentó @SamuelSMJPR123. Otros mensajes se centraron directamente en las expresiones de los futbolistas mientras esperaban el desenlace de la interpretación.

"Que han puesto el himno de España versión extendida y los jugadores ya ni se aguantaban la risa", escribió @LxoMessismoFCB. Por su parte, @ThoniXaviGamer comentó: "¡Las caras durante el himno de España, no sabían ni dónde meterse de lo largo que es!".

Un episodio anecdótico que eclipsó los prolegómenos

Más allá del resultado deportivo, la interpretación de la versión larga de la Marcha Real terminó acaparando buena parte de la conversación previa al encuentro. Las imágenes de los jugadores españoles reaccionando con sorpresa a una ceremonia más extensa de lo habitual se propagaron rápidamente y se convirtieron en uno de los contenidos más compartidos de la jornada.

Lo que comenzó como un simple acto protocolario acabó transformándose en una anécdota que captó la atención de aficionados y usuarios de redes sociales. Las miradas de reojo, las sonrisas contenidas y los gestos de desconcierto de los internacionales españoles terminaron siendo tan protagonistas como el propio partido disputado en Puebla.