EEUU impide la entrada al país al mejor árbitro africano

Las autoridades de Estados Unidos han vetado la entrada al país del árbitro somalí Omar Artan, designado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) como mejor colegiado africano de 2025 y que iba a convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir un encuentro de una fase final mundialista.

Según adelantó el periodista Romain Molina, Artan arrastraba problemas relacionados con su visado desde el inicio del proceso. Ante esa situación, la embajada de Somalia le facilitó un pasaporte diplomático con el objetivo de facilitar su acceso a territorio estadounidense, aunque finalmente las autoridades migratorias rechazaron igualmente su entrada.

El árbitro intentó acceder al país a través del aeropuerto de Miami, donde fue retenido por los funcionarios de inmigración y posteriormente deportado a Turquía, tal y como ha informado la BBC. Somalia figura actualmente en la lista de países prohibidos por la Administración de Donald Trump.

La exclusión del Mundial

La FIFA confirmó posteriormente la exclusión del colegiado mediante un comunicado oficial. "Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos", señaló el organismo internacional.

La federación añadió además que "la FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del Sr. Artan no cambiará por el momento".

Pese al revés sufrido, el árbitro somalí ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento. En declaraciones recogidas por Reuters, Artan aseguró: "Me gustaría dar las gracias a la FIFA y a la CAF por todo su apoyo y prometo mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro".

"Quiero dar las gracias a la familia del fútbol por sus mensajes y desear a mis colegas mucho éxito durante el Mundial; espero volver a unirme a ellos en futuras competiciones", añadió el colegiado.

El relato del árbitro

En una entrevista concedida posteriormente al New York Times, Artan relató que pasó once horas siendo interrogado por las autoridades estadounidenses antes de ser expulsado del país. "Estoy muy decepcionado. Tan solo soy un árbitro que trataba de vivir el mayor sueño de su vida: ir a una Copa del Mundo. Tenía todos los papeles en regla y la visa aprobada", lamentó.