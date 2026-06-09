Tic, tac, tic, tac... el mundo del fútbol en vilo a la espera de la oferta Florentino

El Real Madrid agita el mercado con un órdago de 150 millones de euros lanzado por Florentino Pérez en el programa Horizonte de Cuatro. Este movimiento surgió como respuesta al anuncio de Enrique Riquelme sobre el posible fichaje de Haaland y ahora toca desvelar quién es. Aunque la identidad del futbolista misterioso sigue oculta, el presidente blanco ya ha descartado de la ecuación a nombres como Kane, Olise, Doku o el propio Haaland, aclarando además que no busca ni a un portero ni a un defensa, y que el objetivo no juega actualmente en la Premier League.

Ante las especulaciones que apuntan a estrellas del Paris Saint-Germain como João Neves o Vitinha, la postura del club francés es un "no" rotundo. Según informa Libertad Digital, el PSG mantiene la misma política inflexible que aplicó durante los siete años del culebrón Mbappé. La entidad parisina no tiene ninguna necesidad económica y se niega categóricamente a reforzar a un rival directo en Europa, cerrando cualquier vía de negociación con el conjunto madrileño.

Una situación idéntica se presenta en el plano nacional con Julián Álvarez y el Atlético de Madrid, cuyo blindaje es absoluto frente al Real Madrid y al Barcelona. El club rojiblanco remite a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y veta por completo la salida de su delantero hacia sus máximos rivales. Al no existir facilidades contractuales que permitan a Florentino Pérez repetir una operación al estilo de Luis Figo, tanto el PSG como el Atlético tienen totalmente blindadas sus plantillas ante los millones madridistas.

Información contrastada El Atlético ni ha recibido consulta alguna del Real Madrid ni oferta del Barcelona por 120 En caso de recibirlas sí venderían a Julián... por el pago de la cláusula. 500 millones Ni rebajas ni negociación Cuentan con él. Cláusula — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) June 8, 2026

En las últimas horas Libertad Digital ha vuelto a consultar al Atlético y la respuesta es la misma. "Información contrastada El Atlético ni ha recibido consulta alguna del Real Madrid ni oferta del Barcelona por 120 En caso de recibirlas sí venderían a Julián... por el pago de la cláusula. 500 millones Ni rebajas ni negociación Cuentan con él. Cláusula", es la información a la que ha tenido acceso LD.