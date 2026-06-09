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Fútbol

Jornada Mundial de fútbol 2026: la victoria que nos une, en imágenes

La Fábrica de Cervezas Victoria, en Málaga, acoge el encuentro 'Mundial de fútbol 2026: la victoria que nos une', una cita para analizar los retos, novedades y el impacto del mayor torneo futbolístico de la historia que está a punto de comenzar.

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Tertulia del evento de Libertad Digital y Cervezas Victoria Jornada Mundial de fútbol 2026: la victoria que nos une.

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Juanma Rodríguez, Látigo Serrano, Salva Ballesta, Luis Milla, Patxi Salinas, Antonio Jesús López Nieto y Jesús Paredes posan con la camiseta de la selección del Mundial 2026.

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Periodistas, exjugadores y exárbitros de tertulia en el evento de Libertad Digital y Cervezas Victoria Jornada Mundial de fútbol 2026: la victoria que nos une.

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Patxi Salinas se hace fotos con algunos de los presentes en la Jornada Mundial del Fútbol celebrada en Málaga.

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Momento de la tertulia del evento de Libertad Digital y Cervezas Victoria Jornada Mundial de fútbol 2026: la victoria que nos une.

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Patxi Salinas, Salva Ballesta y Antonio Jesús López Nieto en un momento de la tertulia de Málaga en la Jornada Mundial de Fútbol.

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Colocación del micrófono a Antonio Jesús López Nieto antes de la Jornada Mundial de Fútbol.

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