LaLiga Hypermotion se consolida como un gran activo con altas audiencias en su fase decisiva

Los dos encuentros de la jornada, UD Las Palmas–Málaga CF y CD Castellón–UD Almería, alcanzaron conjuntamente más de 451.000 espectadores de audiencia media, según Kantar, alcanzando a grandes referencias del deporte internacional en televisión de pago como la Fórmula 1 y MotoGP.

En particular, el partido entre UD Las Palmas y Málaga CF reunió a más de 309.000 espectadores de audiencia media, según Kantar, una cifra que confirma el peso competitivo y audiovisual de la fase decisiva de LaLiga Hypermotion. El encuentro se situó además a solo 32.000 espectadores del GP de Mónaco de Fórmula 1, que alcanzó a 343.000 espectadores.

El partido también se situó prácticamente al nivel del GP de Hungría de MotoGP, que obtuvo 311.000 espectadores, y superó a la final de Roland Garros en Eurosport, con 238.000 espectadores.

Con ello, LaLiga Hypermotion consolida su capacidad para sostener altas audiencias y refuerza el valor del paquete deportivo en el mes de menor actividad de la Primera División. La categoría ofrece partidos con tensión competitiva, con ascensos, permanencias y aspiraciones deportivas en juego, lo que incrementa el interés del aficionado y convierte cada jornada en contenido premium en directo, siendo por ello un activo clave para operadores y plataformas.