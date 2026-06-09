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Fútbol

LaLiga Hypermotion se consolida como un gran activo con altas audiencias en su fase decisiva

LaLiga Hypermotion se ha consolidado en su fase decisiva como un gran activo futbolístico nacional, con audiencias de primer nivel.

LD/Agencias
LaLiga Hypermotion se ha consolidado en su fase decisiva como un gran activo futbolístico nacional, con audiencias de primer nivel.
Un momento del encuentro UD Las Palmas-Málaga CF | Foto del Málaga CF | Servimedia

Los dos encuentros de la jornada, UD Las Palmas–Málaga CF y CD Castellón–UD Almería, alcanzaron conjuntamente más de 451.000 espectadores de audiencia media, según Kantar, alcanzando a grandes referencias del deporte internacional en televisión de pago como la Fórmula 1 y MotoGP.

En particular, el partido entre UD Las Palmas y Málaga CF reunió a más de 309.000 espectadores de audiencia media, según Kantar, una cifra que confirma el peso competitivo y audiovisual de la fase decisiva de LaLiga Hypermotion. El encuentro se situó además a solo 32.000 espectadores del GP de Mónaco de Fórmula 1, que alcanzó a 343.000 espectadores.

El partido también se situó prácticamente al nivel del GP de Hungría de MotoGP, que obtuvo 311.000 espectadores, y superó a la final de Roland Garros en Eurosport, con 238.000 espectadores.

Con ello, LaLiga Hypermotion consolida su capacidad para sostener altas audiencias y refuerza el valor del paquete deportivo en el mes de menor actividad de la Primera División. La categoría ofrece partidos con tensión competitiva, con ascensos, permanencias y aspiraciones deportivas en juego, lo que incrementa el interés del aficionado y convierte cada jornada en contenido premium en directo, siendo por ello un activo clave para operadores y plataformas.

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