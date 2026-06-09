Madame Tussauds invierte 250.000 euros en la asombrosa figura de cera de Lamine Yamal en Berlín

El internacional español del FC Barcelona, Lamine Yamal, se ha consagrado no solo como una de las realidades más apabullantes del fútbol europeo, sino también como un fenómeno mediático a nivel global. A sus 17 años, el atacante culé ya cuenta con su propia figura de cera en el célebre Madame Tussauds de Berlín, una de las atracciones turísticas más emblemáticas de la capital alemana, que ha presentado este martes su nueva incorporación ante una gran expectación.

La creación de la réplica del extremo ha sido un trabajo minucioso que certifica el estatus de estrella internacional que ha alcanzado el joven talento. Durante un exhaustivo proceso de doce meses, un equipo formado por una veintena de artistas ha trabajado para recrear con una enorme fidelidad los rasgos del campeón de Europa. Esta obra, que pesa alrededor de 25 kilogramos, ha supuesto para el museo una inversión aproximada de 250.000 euros. Para lograr la máxima precisión, los escultores se basaron en una sesión de modelado realizada previamente en la Ciudad Condal, donde se tomaron las medidas anatómicas y los detalles físicos exactos del futbolista azulgrana.

Uno de los aspectos más sobresalientes de esta nueva escultura, y que marca un hito inédito en las galerías del Madame Tussauds berlinés, es la inclusión de brackets fijos reales. Los creadores han querido plasmar con exactitud la característica sonrisa juvenil del atacante, aportando una capa extra de realismo que sorprende a los visitantes. Además, para reforzar la autenticidad de la pieza, la indumentaria que luce la figura fue donada directamente por el propio jugador del cuadro catalán.

El propio Lamine Yamal ha querido mostrar su asombro y agradecimiento al ver el resultado final de la obra. "La figura es increíble. Tener mi propia figura de cera en Madame Tussauds es un enorme honor y algo que nunca olvidaré. Realmente siento que estoy cara a cara conmigo mismo", confesó emocionado el extremo, quien saltó a la élite tras su explosivo debut con el primer equipo del Barça en 2023 y que posteriormente lideró a la selección española hacia la conquista de la Eurocopa de 2024 celebrada precisamente en tierras germanas.

Desde la dirección del museo han destacado el impacto del joven talento, al que consideran el representante ideal de "el futuro del fútbol". Los responsables confían en que el atacante español será una de las grandes estrellas del próximo Mundial 2026. A partir de esta misma semana, el público ya puede contemplar la figura en la zona dedicada al deporte rey, compartiendo espacio con leyendas consagradas como Leo Messi, Kylian Mbappé o el guardameta germano Manuel Neuer.