López Nieto y la nueva norma FIFA: "Estamos tecnificando demasiado el fútbol"

El Mundial de 2026 no solo será el más grande de la historia por número de selecciones participantes. También servirá como banco de pruebas para una batería de cambios reglamentarios impulsados por la FIFA con el objetivo de acelerar el juego, reducir las pérdidas de tiempo y mejorar la experiencia del espectador. Sin embargo, no todos los protagonistas del fútbol están convencidos de que las nuevas medidas vayan a lograr ese propósito.

Durante un encuentro organizado por Leyendas España, exinternacionales, entrenadores, árbitros y especialistas debatieron sobre la evolución del reglamento y el creciente peso de la tecnología en el fútbol moderno. El uso del VAR, las nuevas sanciones contra las pérdidas de tiempo y la constante búsqueda de un juego más dinámico centraron gran parte de la conversación.

El eterno debate sobre el VAR

La tecnología arbitral continúa generando división años después de su implantación. Aunque pocos cuestionan su utilidad en determinadas acciones, sigue existiendo preocupación por la forma en que se aplica y por el impacto que tiene en la relación entre el aficionado y el juego.

Juanma Rodríguez considera que la principal consecuencia ha sido la pérdida de espontaneidad. "Al final la intervención del VAR lo que hace es alejar el juego del aficionado. En el baloncesto, por ejemplo, el árbitro lo explica", señaló.

🔴 #Mundial2026LD | Entramos en el tercer bloque para analizar las nuevas normas de arbitraje y el VAR Escuchamos a Antonio Jesús López Nieto pic.twitter.com/4TiDbJpvgY — Libertad Digital (@libertaddigital) June 9, 2026

La falta de comunicación directa entre los colegiados y el público es una de las críticas más recurrentes. Muchos aficionados continúan sin entender por qué se revisan determinadas jugadas y otras no, especialmente en acciones sujetas a interpretación.

Antonio Jesús López Nieto, árbitro internacional FIFA durante quince años, fue uno de los participantes que más profundamente analizó el asunto. "Yo estuve en los orígenes del VAR y siempre estuve a favor", recordó. "Ahora ya no hablamos de goles en fuera de juego porque ahí la solución ha sido perfecta. También en cuestiones como los córners. Pero cuando el VAR entra en jugadas donde hay que valorar la intencionalidad, el riesgo o la interpretación, todo es mucho más complejo".

El problema de las jugadas ambiguas

Para López Nieto, el principal límite de la tecnología sigue siendo la naturaleza del propio fútbol. "Hay muchas jugadas ambiguas y esas nunca las va a resolver el VAR", explicó. "Lo que no entiende el aficionado es cuándo entra el VAR y cuándo no".

Precisamente por ello defendió una evolución del sistema inspirada en otros deportes. "Para mí el VAR funcionaría mejor si la intervención se realizara dos veces por partido y desde el banquillo, como sucede en el baloncesto. Así la gente lo entendería y lo vería mucho más claro".

A pesar de las críticas, el ex colegiado considera imprescindible mantener la confianza en el arbitraje. "Hay que tener fe ciega en los árbitros porque si no, esto no funciona", afirmó.

La guerra contra las pérdidas de tiempo

Otro de los grandes cambios que estrenará el Mundial de 2026 será el endurecimiento de las normas contra las pérdidas de tiempo.

La FIFA ha aprobado medidas que afectarán a saques de banda, saques de puerta, sustituciones e incluso a las atenciones médicas sobre el terreno de juego. El objetivo es aumentar el tiempo efectivo y reducir las interrupciones.

Sin embargo, López Nieto considera que algunas iniciativas pueden resultar excesivas. "La norma de las pérdidas de tiempo me parece discutible. Normalmente se juegan entre 35 y 40 minutos efectivos. Estamos hablando de que un portero pierde ocho segundos de juego activo. Son medidas que intentan mejorar el fútbol, pero creo que lo estamos tecnificando demasiado", señaló.

El exárbitro teme que el deporte pierda parte de su esencia. "El fútbol tiene un espíritu propio y creo que eso se está perdiendo", añadió.

Entre las nuevas medidas destaca la obligación de ejecutar los saques de banda y los saques de puerta en apenas cinco segundos. También se sancionarán las sustituciones lentas, obligando al jugador reemplazado a abandonar el terreno de juego en un máximo de diez segundos.

Una visión diferente desde el césped

Los exfutbolistas también aportaron su experiencia respecto a la evolución del arbitraje. Patxi Salinas recordó cómo se percibían algunas decisiones cuando él era jugador profesional.

"Yo creo que los árbitros antiguamente, por lo menos cuando yo jugaba, tiraban siempre hacia el equipo grande", comentó.

La implantación del VAR buscaba precisamente reducir ese tipo de percepciones y aumentar la sensación de justicia competitiva, aunque el debate sigue plenamente abierto.

Mientras tanto, la FIFA continúa defendiendo que las nuevas reglas ayudarán a construir partidos más dinámicos y transparentes. Entre las novedades también figuran una mayor capacidad de intervención del VAR para corregir segundas amarillas erróneas, revisar córners mal concedidos o solucionar casos de identidad equivocada.

El desafío de modernizar sin perder la esencia

La evolución del reglamento refleja el intento constante de adaptar el fútbol a las demandas actuales. La tecnología, el espectáculo televisivo y la búsqueda de más tiempo efectivo han transformado profundamente el juego durante la última década.

Sin embargo, las opiniones expresadas durante el debate reflejan una preocupación compartida: que la modernización no termine alejando al fútbol de aquello que lo convirtió en el deporte más popular del planeta.

El Mundial de 2026 servirá como gran examen para estas nuevas medidas. Será entonces cuando se compruebe si los cambios logran hacer el juego más atractivo y comprensible para los aficionados o si, por el contrario, alimentan un debate que sigue tan vivo como el primer día que apareció el VAR.