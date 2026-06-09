Ya es oficial: el Real Madrid ofrece 150 millones por Julián Álvarez y el Atlético la rechaza

Es el elegido pero no llegará. El Real Madrid, como bien prometió Florentino Pérez, ha hecho una oferta por el argentino. Ya lo avisó el mandatario blanco antes de ganar las elecciones. Ha hecho la oferta y... el Atlético la ha rechazado.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Así dice el comunicado:

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

"Voy a hacer una oferta a un club de la Champions League pronto, el martes, que será el mayor pago que el Real Madrid haya hecho jamás por un jugador, al menos 150 millones. No es Olise, es un gran jugador, pero no es él; no es Doku, no es Haaland, no es Kane… Y no es de la Premier League. Es un Galáctico total", dijo en el programa Horizonte de Iker Jiménez. Pues hacerla, la ha hecho.

Ahora ya sabemos que es por Julián Álvarez y que la han rechazado. Fin de la historia.

El Atlético no venderá

La situación desde el Atlético es sencilla con contrato en mano: blindaje absoluto frente al Real Madrid y al Barcelona. El club rojiblanco no quiere negociar con nadie y apela a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros vetando sobre todo a sus máximos rivales en España. Así lo contaba David Vinuesa, periodista de LD.

Información contrastada El Atlético ni ha recibido consulta alguna del Real Madrid ni oferta del Barcelona por 120 En caso de recibirlas sí venderían a Julián... por el pago de la cláusula. 500 millones Ni rebajas ni negociación Cuentan con él. Cláusula — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) June 8, 2026

"Información contrastada El Atlético ni ha recibido consulta alguna del Real Madrid ni oferta del Barcelona por 120 En caso de recibirlas sí venderían a Julián... por el pago de la cláusula. 500 millones Ni rebajas ni negociación Cuentan con él. Cláusula", es la información a la que ha tenido acceso LD.