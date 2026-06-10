Comienza la era Mourinho 2.0: llegada a Madrid y presentación inminente

José Mourinho ya está en Madrid. El técnico portugués aterrizó este martes en la capital de España para iniciar oficialmente su segunda etapa al frente del Real Madrid, siendo una de las mayores apuestas de Florentino Pérez para el nuevo curso tras su reciente reelección como presidente de la entidad. Según ha podido saber Libertad Digital, la presentación del entrenador de Setúbal, de —63 años—, no será antes del jueves y, en principio, no tendría lugar en el Santiago Bernabéu.

La llegada de Mourinho supone el inicio de una nueva era en el club madridista después de dos temporadas en blanco y esta última campaña, con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa en el banquillo, marcada por todos los incidentes dentro del vestuario. El portugués regresa trece años después de poner fin a su primera aventura en Chamartín, donde dejó una huella imborrable pese a la enorme exigencia competitiva de aquellos años al tener que verse las caras con el FC Barcelona de Pep Guardiola.

Máxima expectación

La expectación alrededor del regreso del técnico luso es enorme. Desde primera hora de la mañana, numerosos medios permanecieron pendientes de los movimientos del entrenador, que llegó a Madrid para comenzar una intensa agenda de reuniones con la cúpula deportiva del club, entre ellos José Ángel Sánchez y Juni Calafat. Así lo asegura la Cadena SER, que añade que el técnico luso estaría alojado en el hotel Santo Mauro, en la lujosa calle Zurbano, a la espera de acontecimientos.

Según diversas informaciones, Mourinho ya ha mantenido contactos con los principales responsables del área deportiva para perfilar la planificación de la próxima temporada. Entre los asuntos prioritarios figuran la configuración definitiva de la plantilla, la pretemporada y los movimientos pendientes en el mercado de fichajes.

El Real Madrid, de hecho, ya habría avanzado varias operaciones estratégicas para reforzar al equipo. Los nombres de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté aparecen entre las incorporaciones que acompañarán al regreso del entrenador portugués, aunque no se descartan más movimientos de calado en las próximas semanas.

En este sentido, cabe destacar que el Real Madrid ha hecho también una primera oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid la ha rechazado, remitiéndose a la cláusula de rescisión del futbolista —500 millones—.

Una apuesta personal de Florentino

El retorno de Mourinho ha sido una de las grandes promesas del proyecto de Florentino Pérez para este nuevo mandato presidencial. Tras las elecciones celebradas el pasado fin de semana, el club aceleró todos los trámites para cerrar definitivamente la operación.

Sí. Florentino Pérez ha ganado las Elecciones a la Presidencia del Real Madrid. pic.twitter.com/5gNPpYTpWk — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 7, 2026

El Benfica ya ha confirmado que el Real Madrid abonó los 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del entrenador, permitiendo así su salida y despejando cualquier duda sobre su incorporación al conjunto blanco. Mourinho, además, ya había mostrado públicamente su predisposición a regresar al Bernabéu. "Sí, por supuesto", respondió brevemente, en un vídeo de apenas cuatro segundos, cuando fue preguntado por la posibilidad de volver al banquillo madridista tras la victoria electoral de Florentino Pérez.

El reto de la Decimosexta

El portugués afronta ahora uno de los mayores retos de su carrera. En su primera etapa, entre 2010 y 2013, ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolver al equipo a la élite competitiva europea.

Sin embargo, la gran asignatura pendiente continúa siendo la Champions. Precisamente por ello, Florentino Pérez considera que Mourinho es el perfil adecuado para devolver al equipo a la cima continental y recuperar el terreno perdido en las dos últimas temporadas.

La espera está a punto de terminar. Mourinho ya está en Madrid y el club prepara una presentación —no antes del jueves— que promete convertirse en uno de los acontecimientos mediáticos del verano.