En una nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, los colaboradores analizan la oferta de 150 millones de euros realizada por el Real Madrid para fichar a Julián Álvarez, actualmente en las filas del Atlético de Madrid. La propuesta, anunciada de manera espectacular por Florentino Pérez en televisión, fue rechazada por el club rojiblanco, lo que desató una guerra de comunicados y comentarios burlones en redes sociales por parte del gestor de la cuenta del equipo colchonero.

Mientras Paco Rabadán considera que la maniobra de Florentino Pérez busca encarecer el fichaje y entorpecer los planes del Barça, que tiene al delantero argentino como su gran objetivo, Trisac y Somoza critican que se haya comparado mediáticamente al actual atacante rojiblanco con una leyenda como Cristiano Ronaldo. Según Sergio Fernández, inflar las expectativas de esta manera genera frustración en la afición madridista si finalmente no se concreta la llegada de una verdadera superestrella que palíe las carencias del equipo.

La conversación también aborda el plano contractual del jugador, cuya cláusula de rescisión asciende a los 500 millones de euros, una cifra prohibitiva que obliga a cualquier interesado a negociar directamente con la directiva colchonera. Se destaca que, en caso de que el jugador decida declararse en rebeldía para salir, el Real Madrid se ha posicionado en una situación ventajosa de cara a una futura subasta frente a otros pretendientes europeos como el Arsenal o el PSG.

Asimismo, se comenta la precaria situación financiera del club catalán, que difícilmente podría competir con estas cifras, lo que obligará a su directiva a buscar opciones de menor coste en el mercado internacional, sondeando el catálogo de agentes como Jorge Mendes. Dani Blanco incluso llegaba a plantear que "los 150 millones podrían haber ido para Yamal", aunque Paco Rabadán aseguraba que "con 150 millones al Barça no le haces ni cosquillas".

Por otro lado, se trató el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu, después de que el Benfica hiciera oficial el cobro de 15 millones de euros por su traspaso. En el plano institucional, los colaboradores comentan la dura reacción de Rafa Yuste, vicepresidente del Barça, quien arremetió contra la entidad madridista recordando las acusaciones del mandatario blanco sobre las ligas supuestamente influenciadas por los árbitros y el polémico dossier de 500 páginas enviado a la UEFA sobre el caso Negreira, elevando la tensión entre ambos clubes antes del inicio de la nueva temporada.

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