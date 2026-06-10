Atleti, es el momento de combatir a los matones

Todos hemos visto o vivido situaciones en las que los matones ejercen su poder. O por lo menos lo intentan, ya que a veces el que se cree matón no llega a moratón. El Atlético de Madrid lleva tiempo siendo acosado por ellos y ahora parece que con Apollo al mando ya hay una base de proyecto como para dejar de poner la cara ante los tortazos de los abusones.

Real Madrid y Barcelona llevan insultando, menospreciando y tratando con condescendencia al Atlético décadas. Su prensa y sus hinchas igual. Como eso va a seguir igual se conteste o no, el Atleti ha decidido empezar a contestar y lo está haciendo con una ironía que me encanta. Porque los más ofensivos se ofenden. Los más matones se hacen las víctimas. Siempre es así. Cuando te chivas de un matón te llaman chivato y cuando les plantas cara y devuelves el puñetazo son ellos los que dicen que han sido maltratados. El matón es así y alrededor del Atlético, ahora mismo, los hay a montones.

Menos de 24 horas después de que el Atleti defendiese lo suyo ante el Real Madrid porque le están faltando el respeto llegó un carrusel de matonismo que realmente asusta. Te amenazan con reírse los últimos. Te dicen que solo un equipo puede salvar a Julián Álvarez. Te menosprecian llamándote club trampolín. Y sueltan bulos sobre que Julián no se lleva bien con Diego Simeone. Y todo ello porque el Atlético no quiere pasar por el aro. ¿Les suena de algo? Es lo que hacen los abusones, porque si te dejas te machacan, pero si te quejas y respondes, se ofenden.

Hay una equivocación con el tema Julián Álvarez. Esto no va de lo bueno que sea o de lo que realmente valga. El Atlético no está protegiendo al jugador en particular, sino a su nuevo proyecto con Apollo. Si se llamase Paco Pérez harían lo mismo. No es por Julián, es por el club y es el verano definitivo para que la historia reciente del Atlético cambie. Solo siendo inflexible le dejarás claro a los matones, a los clubes y a los propios jugadores que contigo no se juega. Si a alguien no le gusta, que no firme un contrato, pero las cartas ya estarían sobre la mesa.

Y no se puede dar ningún paso atrás porque los matones están esperándote. Ojo, el Atlético como entidad a veces se ha ganado esto a pulso por no combatirlos antes. Se ha ganado la etiqueta de "club que vende", sin embargo, esa calificación puede revertirse. Sería un revés a dos manos para matones, rivales y también para aquellos jugadores que crean que filtrando pueden irse. Si firmas con el Atlético tienes que saber que ni trampolín ni lanzadera... lo que firmas se cumple y si te quieres ir pagas la cláusula y todos contentos.

Esto no va a parar. El matón no cede. Su naturaleza se lo impide y es muy preocupante porque espero que no trasladen sus modos profesionales a sus modos personales, porque dan la sensación de no entender que un "no" legítimo de un club es una negativa firme. Esto roza el acoso. Les dicen que no, tanto en privado como públicamente, y siguen. Parecen esas sectas de internet donde un personaje enseña a ligar a los incels. "No" es "sí", suelen decir. Aquí igual. Atlético, reacciona, por favor. Pon un @policia y toma tú las medidas necesarias porque hay periodistas que te están amenazando en directo y tú los sigues dejando entrar en tu casa. Tienes a youtubers e influencers riéndose de ti y tú les sigues dando contenido con tus jugadores o en tu estadio. Atleti, es el momento de combatir a los matones. Ni un paso atrás.