El partido inaugural del Mundial, en peligro: La amenaza de la tormenta Boris

A un día del arranque del Mundial 2026, el clima se ha convertido en un protagonista inesperado. La evolución de la tormenta Boris mantiene en alerta a organizadores y autoridades ante el riesgo de lluvias fuertes y acumulaciones de agua que puedan afectar el entorno del estadio y la logística del estreno del torneo.

Las lluvias de los últimos días han afectado diversos puntos del sur de la Ciudad de México, incluyendo estaciones del Metro, el Puente Elevado sobre Calzada de Tlalpan y las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Este último lugar es donde se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica y dentro del propio estadio se han podido ver imágenes de accesos inundados que han disparado las alarmas entre los aficionados.

Especialmente viral se ha hecho un vídeo compartido por el periodista José Ramón Fernández, que acompañaba la imagen con el siguiente texto: "Tristemente no es inteligencia artificial. El estadio Banorte sí está inundado".

Tristemente no es inteligencia Artificial.

El estadio Banorte sí está inundado. pic.twitter.com/jKCn9A1zqV — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 9, 2026

Aunque no existe anuncio oficial sobre cambios en el calendario, el escenario meteorológico ha abierto un debate sobre la capacidad de respuesta ante un episodio de precipitaciones intensas durante uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta. La preocupación no se centra únicamente en lo que ocurra dentro del recinto, sino especialmente en todo lo que rodea a un evento de esta magnitud. Miles de aficionados están llamados a desplazarse, una operación logística que podría verse condicionada si las lluvias ganan intensidad durante las horas previas al encuentro.

Las previsiones meteorológicas apuntan a un escenario de tormentas con posibilidad de acumulaciones importantes de agua en determinados puntos de la capital mexicana. Aunque por el momento no existe ninguna comunicación oficial que plantee cambios en el calendario ni alteraciones en el desarrollo del encuentro inaugural, el seguimiento de las condiciones climáticas se ha convertido en una prioridad absoluta.

La FIFA contempla protocolos específicos para fenómenos meteorológicos adversos, especialmente en caso de tormenta eléctrica o condiciones que comprometan la seguridad, con posibilidad de interrupciones temporales hasta que existan garantías para reanudar la actividad.