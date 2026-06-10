Guía para seguir en España el Mundial 2026

Distintas emisoras y cadenas en abierto y de pago inician la transmisión de la Copa del Mundo de fútbol masculino, que se celebra desde mañana y hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Los medios ofrecerán retransmisiones, tertulias y análisis diarios en sus informativos y programas especiales a lo largo de todo el mes de competición.

En España, el torneo norteamericano se podrá seguir en abierto a través de TVE (La 1, Teledeporte y RTVE Play) y al completo en DAZN, que además se integra en plataformas como Movistar Plus y Orange TV. En el caso de la cadena pública, que posee los derechos de emisión en abierto, La 1 ofrecerá el partido más destacado de cada jornada hasta la final de Nueva York, incluyendo por supuesto todos los encuentros de la selección española.

En cuanto a la televisión de pago, Movistar Plus transformará uno de sus canales en un espacio ininterrumpido para ofrecer reportajes originales y análisis, sumado a su dial DAZN Mundial, que retransmitirá en vivo los 104 enfrentamientos del campeonato internacional.

En Libertad Digital se podrán seguir los directos de los partidos de España con el minuto a minuto de los mismos. Además, El Primer Palo y Fútbol es Radio tratarán el Mundial con el mayor rigor posible como es habitual de la mano de Juanma Rodríguez y Dani Blanco. Fútbol es Radio dejará de emitir el 1 de julio, pero sí seguirá la noche de 23:00 horas a 00:30.

En el periódico se podrán leer las noticias de los mejores encuentros y los vídeos de los mejores goles. En radio habrá información de los resultados en juego en boletines, Km0 en Madrid, regional con Gonzalo Heredero y Juan Pablo Polvorinos en el caso del informativo Nacional.