La triple polémica de Kylian Mbappé en Francia en pocos días

Kylian Mbappé sigue gafado. Desde que llegó al Real Madrid las cosas no le van demasiado bien en lo deportivo. Tampoco con Francia, donde se ha visto envuelto en una triple polémica en pocos días.

La primera fue el no saludo a N’Golo Kanté. El episodio ocurrió la semana pasada en el túnel de vestuarios, momentos antes de saltar al campo para disputar el amistoso ante Costa de Marfil. Mientras el resto del plantel se saludaba con normalidad, Mbappé y Kanté se esquivaron visiblemente, sin mirarse ni darse la mano. Esta fría escena ha desatado una fuerte polémica en Francia y ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre el ambiente interno del equipo.

Según se especuló en las redes sociales, el posible problema viene de un partido de la selección del 26 de marzo de este mismo año (2026). Kanté fue nombrado capitán como regalo de cumpleaños... lució el brazalete con mucho orgullo e ilusión hasta que entró en el campo Kylian Mbappé cerca del minuto 80, quien le pidió a Rayan Cherki que le quitara el brazalete a Kanté para ponérselo él.

Vous pensez que ça a un rapport avec cette vidéo de Mbappé qui demande à Cherki de lui donner le brassard porté par Kanté le jour de son anniversaire ? https://t.co/KMzQFOt2zf pic.twitter.com/VnsM0VtTpq — 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 5, 2026

La segunda polémica viene directamente del diario L'Equipe, que revela una conversación en el vestuario en la que Ousmane Dembélé le habría reclamado a Mbappé un mayor esfuerzo defensivo.

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Y la tercera tiene que ver con el poco compromiso que aseguran en Francia que ha demostrado el delantero del Real Madrid. Mbappé abandonó la concentración pocas horas después del amistoso ante Irlanda del Norte —pidió permiso por asuntos personales—, pero la realidad le dejó retratado al filtrarse imágenes de su reencuentro en Madrid con su actual pareja, Ester Expósito, lo que indignó a los hinchas franceses —justificó su salida por motivos personales cuando se marchó por placer— en plena preparación para el Mundial.