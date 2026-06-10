Los seis nacidos en España que rechazaron jugar con la Selección para representar a Marruecos

El Mundial está a punto de dar el pistoletazo de salida y con él vuelve la polémica de que existen jugadores nacidos en un país determinado que eligen representar a otra nación en competiciones deportivas. En el caso de España, hay hasta 11 futbolistas que han nacido en territorio nacional y han optado por rechazar al país donde se criaron.

Por ejemplo, es el caso de Brahim Díaz o Achraf Hakimi, dos jugadores que han militado en el Real Madrid y que representarán a Marruecos en la Copa del Mundo. Brahim nació en Málaga y jugó en varias ocasiones con las categorías inferiores de España, incluso debutó con la absoluta. Sin embargo, después de unos meses sin recibir ningún aviso ni ir convocado en la lista de Luis de la Fuente, el futbolista decidió vestir la camiseta marroquí.

El caso de Hakimi es totalmente opuesto, desde un primer momento despreció jugar con España, algo que ha sido muy criticado, especialmente después de celebrar con vacile el gol de penalti que eliminó a la selección española del Mundial de 2022 en los octavos de final, sembrando dudas sobre los ciudadanos que nacen en España y se sienten representados por la cultura del país de sus padres como es el caso de Hakimi con Marruecos y el islam. Hakimi nació en Madrid en 1998 y se crió en Getafe, pero sus padres emigraron desde Marruecos a España antes de que él naciera.

Además, otros cuatro nacidos en España llevarán la camiseta del país vecino, que son el portero melillense Munir El Kajoui, que nació en Melilla en 1989, o de Chadi Riad, que nació en Palma de Mallorca en 2003, y se formó en la cantera del RCD Mallorca. También es el caso de Ismael Saibari, que nació en Tarrasa en 2001, pero creció en una familia de origen marroquí en Bélgica y el de Ayoub Amraoui, nacido en Vic en 2004. Y otro jugador que no está convocado, Maroan Sannadi, cerró hace un año la puerta a España después de ser convocado con Marruecos y afirmar que llevaba "toda la vida esperando este momento".

Nico Paz o Iñaki Williams

Y no solo Marruecos, también otros jugadores nacidos en España jugarán con otros países como Nico Paz, nacido en Santa Cruz de Tenerife en 2004 y formado en las categorías inferiores del Real Madrid. También Iñaki Williams, el polémico jugador que ha criticado en innumerables ocasiones a Vox, la formación de Santiago Abascal, jugará con Ghana. Iñaki llegó a jugar un partido con España, pero luego decidió cambiar a otro país, a diferencia de su hermano que optó por jugar con España.