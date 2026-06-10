Messi hace historia y bate el récord del goleador más veterano de Argentina

La Selección argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una convincente victoria por 3-0 frente a Islandia, pero la gran noticia de la noche volvió a tener como protagonista a Lionel Messi. El capitán albiceleste regresó a los terrenos de juego tras la molestia física que había sufrido en su último encuentro con el Inter Miami y lo hizo dejando una nueva marca para la historia del fútbol argentino.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impuso gracias a los goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada en un encuentro disputado en el estadio Jordan-Hare de Auburn, en Alabama, que estuvo marcado por las intensas lluvias registradas en las horas previas al comienzo del partido.

Más allá del resultado, todas las miradas estaban puestas en el estado físico de Messi. Recordemos que el delantero había llegado entre dudas tras perderse el último encuentro por una lesión, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo desde el inicio. De hecho, el capitán comenzó el amistoso en el banquillo mientras Argentina presentaba una alineación con varios jugadores habitualmente suplentes.

Último amistoso preparatorio del Mundial 2026

La Albiceleste dominó el encuentro desde los primeros minutos y logró adelantarse rápidamente en el marcador. Apenas corría el minuto ocho cuando Valentín Barco aprovechó un balón suelto en la frontal del área para conectar un remate que superó al guardameta islandés Elías Rafn Ólafsson. El tanto permitió a Argentina controlar el desarrollo del partido ante un rival que apenas encontró espacios para generar peligro.

Durante la primera mitad, el campeón del mundo monopolizó la posesión y generó varias ocasiones para ampliar la ventaja, aunque sin la precisión necesaria para reflejar esa superioridad en el marcador. Islandia resistió hasta el descanso con la mínima desventaja, mientras el público aguardaba la entrada de las principales figuras argentinas.

Scaloni movió el banquillo tras el intermedio e introdujo a varios titulares habituales. Cristian Romero reforzó la defensa, mientras que Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul ingresaron para dar mayor fluidez al centro del campo. Con esos cambios, Argentina elevó aún más el ritmo de juego y comenzó a acercarse con frecuencia al área rival.

La ovación más esperada llegó en el minuto 69. Messi saltó al césped en sustitución de Giuliano Simeone y apenas necesitó unos segundos para demostrar su influencia. En su primera intervención filtró un pase preciso para Lautaro Martínez, que quedó mano a mano con el portero islandés. Ólafsson derribó al delantero argentino dentro del área y el árbitro estadounidense Rosendo Mendoza señaló el penalti.

El propio Messi asumió la responsabilidad desde los once metros. Y, con la serenidad que le caracteriza, transformó la pena máxima y estableció el 2-0 para Argentina. Sin embargo, el gol tuvo una importancia que fue mucho más allá del resultado.

🏆 #SelecciónMayor 🔝 Lionel #Messi sigue haciendo historia: llegó a 117 goles y se convirtió en el goleador más longevo de la Selección 🇦🇷 📝 https://t.co/OUOLh7Xjv3 pic.twitter.com/yAYNK4I4SK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 10, 2026

Con 38 años, 11 meses y 14 días, el delantero se convirtió en el futbolista más veterano en marcar un gol con la Selección argentina. De esta forma superó un récord que permanecía intacto desde 1957 y que pertenecía a Ángel Amadeo Labruna, una de las grandes leyendas del fútbol argentino.

Labruna había firmado su último gol con la camiseta albiceleste el 7 de julio de 1957 en un encuentro frente a Brasil disputado en el estadio Maracaná. Aquel día tenía 38 años, nueve meses y ocho días. Hoy, casi siete décadas después, Messi logró superar esa marca y añadir otro capítulo a una carrera repleta de registros históricos.

Histórico Messi con la Blanquiceleste

El capitán continúa ampliando además su ventaja como máximo goleador de la historia de la Selección argentina. Su tanto ante Islandia fue el número 117 con la camiseta nacional, una cifra que refuerza aún más su liderazgo en la tabla histórica de goleadores de la Albiceleste.

La actuación del rosarino no terminó ahí. Ya en la recta final del encuentro volvió a participar de forma decisiva en la jugada que cerró la goleada. Tras una acción elaborada junto a Lautaro Martínez y Rodrigo de Paul, Thiago Almada recibió el balón y definió para establecer el definitivo 3-0 en el minuto 86.

El resultado deja sensaciones muy positivas para Argentina a pocos días de su estreno mundialista. Además de mantener su dinámica ganadora, el equipo confirmó el regreso de su principal referente y comprobó que Messi se encuentra en condiciones de competir al máximo nivel.