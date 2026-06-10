Retenido once horas y deportado el árbitro del Mundial acusado de vínculos con el terrorismo

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, reconocido como mejor árbitro masculino de África en 2025, ha vivido una pesadilla en su llegada a Estados Unidos como participante en el Mundial. El motivo es que, en cuanto pisó suelo de Miami fue sometido a un interrogatorio de 11 horas, retenido en una celda de detención y posteriormente expulsado de Estados Unidos, una decisión que lo deja fuera de la Copa del Mundo de 2026.

Recordemos que Artan había viajado a EEUU con la ilusión de convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir partidos en una fase final de un Mundial. Designado entre los colegiados seleccionados por la FIFA para participar en el torneo, aterrizó en Miami el pasado fin de semana con la documentación necesaria y un visado válido, según han sostenido tanto el propio árbitro como las autoridades somalíes.

Sin embargo, nada más llegar fue apartado por agentes de inmigración para una inspección adicional. Según relató posteriormente en una entrevista concedida al diario The New York Times, fue interrogado durante 11 horas por funcionarios de aduanas, quienes le realizaron preguntas relacionadas con los motivos de su viaje, la situación política de Somalia y el grupo yihadista Al Shabab.

Durante ese largo proceso, Artan aseguró haber mostrado documentación oficial de la FIFA y material relacionado con su trayectoria profesional como árbitro. Pese a ello, la situación no cambió. Tras finalizar el interrogatorio, fue trasladado a una celda de detención y posteriormente embarcado en un vuelo de regreso a Estambul, ciudad desde la que había realizado la conexión hacia Estados Unidos.

"Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial", declaró el colegiado al periódico estadounidense. En la misma entrevista afirmó que considera que el problema está relacionado con su país de origen. "Creo que tienen un problema con mi país", señaló.

¿Qué pasa ahora con Omar Artan?

Hasta el momento, las autoridades migratorias estadounidenses no han emitido una explicación pública detallada sobre las razones iniciales que motivaron la negativa de entrada. No obstante, un funcionario de la Administración de Donald Trump, que habló bajo condición de anonimato, aseguró que durante la inspección los agentes detectaron información que vinculaba a Artan con presuntos miembros de organizaciones terroristas.

Según esa versión, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza descubrió durante el procedimiento una supuesta asociación con personas sospechosas de pertenecer a grupos terroristas. Esa información habría sido determinante para declarar inadmisible al árbitro y activar un procedimiento de expulsión acelerada.

"Tras una inspección más exhaustiva por parte de CBP se descubrió información negativa, incluida una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas", afirmó el funcionario citado por diversos medios estadounidenses.

La controversia aumentó después de que la FIFA confirmara oficialmente que Artan no podrá participar en la Copa Mundial de 2026. En un comunicado, el organismo rector del fútbol mundial explicó que el árbitro no podrá entrenar ni arbitrar en el torneo tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos.

La organización también dejó claro que no interviene en los procedimientos migratorios de los países anfitriones. Además, indicó que las autoridades estadounidenses le habían comunicado que la situación del árbitro no iba a modificarse por el momento.

Consecuencias para el Mundial de EEUU, Canadá y México

El caso ha generado una enorme repercusión debido al prestigio alcanzado por Artan en el fútbol africano. Recordemos que en 2025 fue distinguido por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) como el mejor árbitro masculino del continente, un reconocimiento que consolidó una carrera ascendente y lo colocó entre los candidatos a representar a África en la próxima Copa del Mundo.

Las declaraciones realizadas por responsables de la Administración estadounidense tampoco han contribuido a reducir la polémica. Por ejemplo, Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, afirmó que existía una "razón de peso" para impedir la entrada del árbitro, aunque evitó ofrecer detalles concretos sobre los motivos.

El episodio vuelve a situar bajo los focos la organización del Mundial de 2026 y las consecuencias de las políticas migratorias aplicadas por Estados Unidos. Somalia figura entre los países sometidos a restricciones migratorias por razones de seguridad nacional dentro de las medidas impulsadas por la Administración Trump.

Mientras continúan las preguntas sobre el caso, Omar Artan ve truncado el sueño que había perseguido durante años. El árbitro que aspiraba a convertirse en el primer somalí en dirigir un partido de una Copa del Mundo se queda fuera del torneo después de un interrogatorio de 11 horas, una detención en el aeropuerto y una deportación que ha provocado un intenso debate internacional.