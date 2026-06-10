Serpientes, terremotos y tiroteos: el surrealista panorama de las selecciones en el Mundial 2026

El Mundial de 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá no solo será un reto en el césped. A pocos días del comienzo del torneo, varios equipos han tenido que lidiar con circunstancias poco habituales en sus lugares de concentración, desde advertencias por la presencia de serpientes en sus instalaciones hasta episodios de violencia en las inmediaciones de sus campamentos.

La selección de Suiza publicó un mapa de su base de entrenamiento para la Copa Mundial de 2026 en la Academia Judía de San Diego, una escuela privada con unas instalaciones que ocupan 22,6 hectáreas y se encuentran justo al lado de la Reserva Natural Estatal Torrey Pines. Se trata de un parque estatal conocido por ser una de las zonas más salvajes de la costa sur de California y es Monumento Natural Nacional.

En la imagen se advierte a los futbolistas y al personal sobre la posible presencia de serpientes en una determinada parte de la instalación: "Área de serpientes", se lee y aparece marcado con una franja de rayas rojas. Los futbolistas podrían toparse con hasta 18 especies distintas como serpientes cascabel, real de California, látigo de California y la culebra sorda norteamericana.

En el caso de la selección de Noruega, también han recibido advertencias para que tengan cuidado ante la presencia de fauna como serpientes cabeza de cobre cerca de su campamento establecido en el estado de Carolina del Norte.

Terremotos y restricciones

La selección de Inglaterra vivió un terremoto de magnitud 6,1 en su centro de concentración situado en West Palm Beach. El epicentro se produjo en la costa occidental de Cuba y fue percibido en distintas zonas de Florida. Se cree que es el movimiento sísmico más potente registrado en esa zona desde 1880. Además, días antes, un tiroteo a seis kilómetros de la base de entrenamiento dejó nueve heridos en Kansas City. Inglaterra estaba en Florida en el momento del suceso para disputar un amistoso antes del Mundial.

En el caso de la selección de Irán, en un momento de conflicto bélico con Estados Unidos, tendrá que viajar a Los Ángeles y a Seattle para disputar dos enfrentamientos de la fase de grupos, pero deberán volver a su sede situada en Tijuana, México. El combinado dirigido por Amir Ghalenoei no podrá dormir en tierras estadounidenses, razón por la que tuvo que trasladar también su lugar de concentración de Arizona a la ciudad mexicana.