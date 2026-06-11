Así fue el primer gol del Mundial 2026: México se lleva el gran honor

Siempre está la duda de ver quién se lleva el gran honor de ser el jugador que marca el primer gol del Mundial y qué selección se lleva el gato al agua. Pues bien, Quiñones y México se han llevado ese honor en un Mundial donde son coanfitriones.

Así fue el primer gol del Mundial 2026:

SUENAN LOS MARIACHIS DE FONDO. ES EL PRIMER GOL DEL MUNDIAL 2026... ¡Y LO MARCA MÉXICO! 🇲🇽 El nombre de Quiñones quedará por siempre grabado en la historia esta Copa del Mundo #FIFAWorldCup Disfruta de TODO EL MUNDIAL SOLO EN #DAZNMUNDIAL 🔗 https://t.co/RjsKPsNQ3g pic.twitter.com/X6GdXAhWU3 — DAZN España (@DAZN_ES) June 11, 2026

El nombre de Quiñones quedará por siempre grabado en la historia esta Copa del Mundo con un gol ante Sudáfrica que ya es noticia en todo el mundo. Fallo en la salida de los africano, recuperación y disparo por bajo para marcar por debajo de las piernas del portero.

Ese fue el 1-0 para México y por tanto el primer gol del torneo. En el Estadio Azteca jamás olvidarán que el primer gol de este Mundial de México, Estados Unidos y Canadá lo marcaron los primeros.