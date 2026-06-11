Así será la inédita inauguración triple del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos

El Mundial de 2026 ya está en marcha y lo hace rompiendo una de las tradiciones más arraigadas del fútbol. Esto es porque, al tener tres sedes esta nueva edición mundialista, por primera vez desde la creación de la Copa del Mundo, la ceremonia inaugural no se limitará a un único estadio ni a un solo país anfitrión. De hecho, para la tarde de este jueves, la FIFA ha diseñado una apertura sin precedentes que se desarrollará en tres escenarios distintos: México, Canadá y Estados Unidos.

La decisión responde a la naturaleza única de esta edición, organizada conjuntamente por tres países y concebida como la más grande de la historia. Recordemos que el evento que vamos a vivir este verano contará con 48 selecciones participantes, 104 partidos y 16 sedes repartidas por Norteamérica, el torneo busca convertir cada uno de sus anfitriones en protagonista desde el primer día.

México abre el telón del Mundial y es que la primera ceremonia tendrá lugar en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México. Este estadio vuelve a situarse en el centro de la historia del fútbol mundial. Allí arrancará oficialmente la competición antes del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

En este caso, la FIFA ha apostado por una combinación de música, cultura y tradición mexicana para dar la bienvenida a millones de espectadores de todo el planeta. El espectáculo estará encabezado por Shakira y Burna Boy, intérpretes de la canción oficial del torneo, pero también contará con la participación de destacados artistas latinoamericanos. Entre los nombres confirmados figuran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, en un cartel que pretende representar la diversidad cultural del continente.

Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

Según la organización, la ceremonia mexicana girará en torno al arte del papel picado, uno de los símbolos más reconocibles de las celebraciones populares del país. La propuesta combinará elementos visuales, música en directo y participación del público en las gradas para crear una experiencia inmersiva.

El objetivo es proyectar una imagen de México vinculada a la tradición, la creatividad y la pasión por el fútbol, tres elementos que han acompañado al país en sus anteriores experiencias como anfitrión mundialista.

Canadá toma el relevo

La segunda ceremonia se celebrará un día después en Toronto, donde el BMO Field acogerá la apertura canadiense antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Lejos de reproducir el formato mexicano, Canadá apostará por una identidad propia basada en su diversidad cultural y musical. La programación estará liderada por figuras tan reconocidas como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

También participarán artistas como Jessie Reyez, Elyanna, Vegedream, William Prince, Nora Fatehi y Sanjoy, entre otros. La intención es mostrar al mundo una imagen contemporánea del país y reforzar su papel como una de las sedes clave del campeonato.

Estados Unidos prepara el mayor espectáculo

La tercera y última inauguración tendrá lugar en Los Ángeles, donde el SoFi Stadium servirá de escenario para el estreno de Estados Unidos en la competición. La organización ha preparado una puesta en escena marcada por el espectáculo y la cultura pop. Katy Perry encabezará el cartel de artistas acompañada por nombres como Future, Anitta, Rema y Lisa. La ceremonia estadounidense pretende reflejar el peso de la industria del entretenimiento en el país y consolidar una fórmula que mezcla deporte, música y producción audiovisual a gran escala.

Pero, ¿por qué esta triple ceremonia? Porque la FIFA considera que el formato de triple inauguración representa la mejor forma de reflejar el carácter multinacional del torneo. Cada ceremonia estará conectada por una narrativa común centrada en el trofeo de la Copa del Mundo, reinterpretado desde la identidad cultural de cada anfitrión.

Con esta propuesta, el organismo busca ampliar la experiencia más allá del fútbol y convertir el inicio del campeonato en un acontecimiento global capaz de atraer tanto a aficionados como a espectadores ocasionales.

Más que fútbol

La edición de 2026 será recordada por numerosos hitos: el aumento de selecciones participantes, la ampliación del calendario y la celebración simultánea en tres países. Sin embargo, la triple ceremonia de apertura simboliza mejor que ningún otro elemento la transformación del torneo.

La FIFA pretende que el Mundial sea una experiencia cultural y de entretenimiento a escala planetaria, donde la música, el arte y la identidad de cada nación anfitriona tengan un papel tan relevante como lo que ocurra sobre el césped.

Con millones de espectadores pendientes del arranque del campeonato, México, Canadá y Estados Unidos compartirán el honor de inaugurar una Copa del Mundo llamada a marcar una nueva era. Una competición más extensa, más ambiciosa y más espectacular que nunca, que comienza con tres fiestas distintas pero con un mismo objetivo: celebrar el fútbol como un lenguaje universal capaz de unir culturas y continentes.

Horario y dónde ver gratis la ceremonia de apertura del Mundial 2026

La ceremonia tendrá lugar 90 minutos antes del comienzo del partido entre México y Sudáfrica, que se disputa este jueves 11 de junio a las 21:00 (hora peninsular). Por tanto, la ceremonia de apertura dará comienzo a partir de las 19:30. Todas las actuaciones se podrán en seguir en directo y de forma gratuita a través de La 1 de TVE y en streaming por RTVE Play.

DAZN, que emitirá el Mundial al completo tras hacerse con sus derechos, también retransmitirá la ceremonia de apertura en su plataforma y en sus canales en Movistar y Orange, en los diales 55 y 111, respectivamente en cada plataforma. Las ceremonias de Canadá y Estados Unidos no serán retransmitidas por La 1, que conectará para el inicio del partido en el primero y no retransmite el segundo.