¿Vale todo para generar conexión en redes? ¿Deben los clubes permitir promociones de sus jugadores con influencers que, aunque sea puntualmente y como pique deportivo, se ríen de estos equipos? Eso es lo que piensan muchos seguidores del Atlético de Madrid tras lo sucedido en las últimas horas con el tema Real Madrid-Atlético-Julián Álvarez. Tras los tuits del Atlético riéndose de la oferta blanca, el famoso creador de contenido español de 35 años conocido como Cacho (Cacho01) publicó un tuit lanzando un dardo envenenado al club rojiblanco.

"Lo que os borramos fueron dos Champions. De nada", dijo Cacho en su tuit. Este fue el tuit borrado posteriormente por dicho creador de contenido y que ha generado una polémica que se reaviva de vez en cuando, no solo con el Atlético, sino con otros equipos y con otros influencers.

Tras borrarlo, Cacho argumentó que había sido por insultos hacia su hijo, algo que es, por supuesto, condenable. Ningún comentario da derecho a insultar a un menor de edad y desde aquí nos sumamos a la lucha contra este tipo de situaciones deplorables.

Lo borro porque esta red social esta llena de CHIMPANCES, gente que detras de una puta cuenta se mete con un niño de 8 años por la puta cara… Y como no estoy aqui para leer a subnormales de 12 años, espero que no tengan mas, cuando se meten con un niño, prefiero borrarlo https://t.co/gwjHl764XB — Cacho01 (@cachoo01) June 9, 2026

"Lo borro porque esta red social está llena de CHIMPANCÉS, gente que detrás de una puta cuenta se mete con un niño de 8 años por la puta cara… Y como no estoy aquí para leer a subnormales de 12 años, espero que no tengan más, cuando se meten con un niño, prefiero borrarlo", comentó.

Más allá de actitudes que no son ni mucho menos respetables y que son propias de descerebrados, choca ver este tipo de tuits en caliente con creadores de contenido que ganan dinero con clubes como el Atlético de fondo. No directamente, pero sí con marcas que realizan eventos en el Metropolitano o con futbolistas colchoneros. De hecho, el propio Cacho tiene vídeos compartiendo campo y balón con atléticos. Desde hace años su contenido es uno de los más conocidos de Youtube y se ha labrado a base de trabajo su buena reputación en la plataforma. Aún así, el enfado de los atléticos ha sido mayúsculo y, aunque todo forma parte de un pique deportivo, entienden que es una falta de respeto.

En el caso del Atlético, estas polémicas vienen de lejos. Hace pocos meses hubo una con el creador argentino conocido como Davoo Xeneize, el cual grabó un vídeo con sus compatriotas del Atlético para, posteriormente, en una charla en su canal hablar del futuro de Julián Álvarez. Dijo lo siguiente: "Me dijo que tiene ofertas del Arsenal, pero tiene un destino mejor para él… Imaginate que juegue al lado de Lamine Yamal".

La afición del Atlético se indignó porque, con poco que atases cabos, se veía que Davoo estaba filtrando una conversación que tuvo con Julián tras su paso por Madrid. El club dejó su casa a su disposición para luego escuchar este tipo de declaraciones. ¿Deben los clubes permitir promociones de sus jugadores con influencers que se ríen de estos equipos o que filtran conversaciones privadas? ¿Acaso no era eso lo que se ponía en duda del periodismo?

Respecto a los clubes, la mayoría argumentan que no son ellos los que invitan a estas personas a ciertos eventos sino que son las marcas y ahí no pueden entrar. Se entiende la rivalidad sana y los piques deportivos, pero no tuits de ataque que menosprecian o infravaloran a entidades como la colchonera.