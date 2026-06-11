El Real Madrid hace oficial el regreso de Mourinho hasta 2029

El Real Madrid ha confirmado este jueves 11 de junio el regreso de José Mourinho a su banquillo. La Junta Directiva del club, reunida bajo la presidencia de Florentino Pérez, ha aprobado el nombramiento del entrenador portugués al frente del primer equipo durante las tres próximas temporadas, con un vínculo que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029.

Según el comunicado oficial, Mourinho se incorporará a la disciplina del club el 13 de julio, fecha en la que el conjunto blanco iniciará la pretemporada de cara al curso 2026-27.

Una etapa marcada por la competitividad

El nuevo acuerdo supone el segundo paso del técnico luso por el Santiago Bernabéu. En su primera etapa, que se prolongó entre 2010 y 2013, Mourinho conquistó tres títulos oficiales: la Copa del Rey 2010-2011, la Supercopa de España 2012 y La Liga 2011-2012. Aquel campeonato liguero quedó grabado en los registros del fútbol español como 'La Liga de los Récords', ya que el conjunto blanco firmó cifras históricas con 100 puntos y 121 goles.

El portugués aterrizó por primera vez en Madrid tras conquistar la Champions League con el Inter de Milán, en un periodo que estuvo definido por la intensa rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola.

La cuenta pendiente con el madridismo

A nivel europeo, en aquella primera experiencia el Real Madrid no logró alzarse con la Champions, pese a haber alcanzado tres semifinales consecutivas en 2011, 2012 y 2013. La conquista de la Copa del Rey de 2011 tuvo un valor añadido, puesto que el club no levantaba ese trofeo desde hacía casi dos décadas.

Con esta incorporación, la entidad presidida por Florentino Pérez reabre un capítulo en busca de devolver al equipo al primer plano competitivo, como ya hizo en su día, tanto en el ámbito doméstico como en el europeo.