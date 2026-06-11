"Él tiene su culpa, pero lo han engañado"

En una nueva edición de El Primer Palo, Juanma Rodríguez, comienza el programa en esRadio analizando los últimos movimientos del mercado de fichajes y la veracidad de los rumores que vinculan a grandes estrellas con el Real Madrid. En particular, se muestra muy escéptico ante la supuesta oferta de 150 millones de euros que el club blanco habría presentado por el delantero argentino Julián Álvarez. Rodríguez argumenta que, con la llegada de Kylian Mbappé y la presencia de futbolistas como Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick o Gonzalo, una incorporación de este calibre carece de sentido deportivo y táctico dentro de la planificación de la plantilla.

En la tertulia, Paco Rabadán se une al debate para defender su exclusiva de la semana pasada, donde ya apuntó el nombre de Julián Álvarez como una posibilidad real. Juanma Rodríguez insiste en que estas filtraciones suelen ser estrategias de distracción de Florentino Pérez para mantener entretenidos a los medios y a los aficionados durante el verano. Según el director, el presidente madridista es plenamente consciente de que el Atlético de Madrid jamás aceptaría una oferta directa del eterno rival por su estrella, lo que convierte la operación en un movimiento meramente especulativo.

El programa aborda también la inminente llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, cuyo anuncio oficial se espera para las próximas horas. No obstante, la presentación oficial del técnico portugués se retrasará hasta el mes de julio debido a una estrategia de planificación fiscal relacionada con los días de tributación obligatoria en España. La firma de su contrato, que inicialmente se estructurará bajo la fórmula de tres temporadas —o bien un formato de dos años más uno opcional—, supondrá un desembolso de 15 millones de euros que el club madrileño abonará al Benfica para liberar al entrenador de sus compromisos actuales.

Desde Portugal, el periodista Gonçalo aporta detalles sobre cómo se ha recibido la marcha de José Mourinho en Lisboa, señalando que el Benfica ha logrado cerrar una operación financieramente redonda. Con los 15 millones de euros ingresados por la cláusula de rescisión del técnico luso, la directiva del club de las águilas planea contratar a Marco Silva como su sustituto. Asimismo, se analiza la posible llegada de futbolistas portugueses al Santiago Bernabéu de la mano de la agencia de Jorge Mendes, sonando con fuerza nombres consagrados como el de Bernardo Silva —quien podría llegar con la carta de libertad— o el de Rúben Dias.

Además, Juanma volvía a las pasadas elecciones del Real Madrid rompiendo una lanza a favor de Riquelme, asegurando que "él tiene su culpa, pero lo han engañado", y apelaba directamente a Raúl reclamando que "si te comprometes, tienes que dar la cara. El sábado Riquelme apareció solo en el acto de cierre de campaña... Si no quieres ir con el que pierde, se valiente y di que no eres su director deportivo".

En el tramo final, el análisis se traslada a la tensa relación institucional entre el Real Madrid y el Barcelona, marcada por las recientes declaraciones de la directiva azulgrana. Juanma Rodríguez critica con dureza al vicepresidente barcelonista, Rafael Yuste, por quejarse de las acusaciones de corrupción y por anunciar posibles acciones legales contra el club blanco. Desde esRadio, se recuerda que el Barcelona se encuentra bajo investigación por el caso Negreira tras haberse acreditado pagos millonarios durante casi dos décadas al estamento arbitral, por lo que el victimismo de la directiva culé carece de toda base ética y jurídica.

Finalmente, Rodríguez tira de ironía histórica para desmontar el relato del antimadridismo barcelonista, recordando las míticas comparecencias del expresidente culé José Luis Núñez y su famosa metáfora sobre la ruleta y el 'número 36'. El director de El Primer Palo defiende que el club blanco hace muy bien en exigir que se investigue hasta las últimas consecuencias cualquier indicio de alteración de la competición.

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