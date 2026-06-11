Excelentes noticias para España desde el parte médico y bombazo de Víctor Muñoz

Primer entrenamiento de la Selección española tras los amistosos de preparación y previo al debut en el Mundial del día 15 de junio ante Cabo Verde, en el que Luis de la Fuente pudo contar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros con Lamine Yamal y Nico Williams, aumentando sus opciones de estar en el estreno.

Una noticia que los futbolistas celebraron con un pasillo de collejas a Lamine Yamal y Nico Williams antes de comenzar el entrenamiento. Celebración que sufrieron también Unai Simón, por su 29º cumpleaños este jueves, y Javier Alfaro, podólogo de la Selección española de fútbol, también cumpleañero.

Los futbolistas quisieron que Rodri sufriera también ese pasillo de collejas, pero el capitán de la Selección se negó, a pesar de que Unai Simón intentó agarrarle, e instó a sus compañeros a comenzar el trabajo sobre el césped, después de 30 minutos de ejercicios en el gimnasio.

Una sesión en la Baylor School de Chattanooga, tras dos días de descanso, en la que Lamine Yamal y Nico Williams fueron los protagonistas.

Ambos futbolistas, que iniciaron la concentración con sendas lesiones musculares, completaron su proceso de recuperación y este jueves entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros.

El que aún entrena en el gimnasio es Víctor Muñoz. El extremo de Osasuna maneja plazos más prolongados para volver con el grupo y no estará disponible para el debut ante Cabo Verde. Un Muñoz al que relacionan con el Newcastle, que lo quiere como sustituto de Gordon y está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del jugador.

Un partido que Luis de la Fuente empezó a preparar, ya tras disputar los dos amistosos de preparación, bajo el calor, 29 grados, y la humedad del 71 %, condiciones climáticas que vivirán durante el Mundial aunque para sus dos primeros partidos de la fase de grupos, en el Atlanta Stadium, contarán con techo y aire acondicionado que proporcionarán un clima más agradable para los futbolistas.