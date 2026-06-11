La FIFA obliga a Haití a cambiar su camiseta del Mundial por una escena bélica

La máxima institución del fútbol a nivel global, la FIFA, ha intervenido a escasas horas del inicio del torneo internacional para vetar la equipación oficial de la selección nacional de Haití. El organismo rector ha obligado a la federación del país caribeño a rediseñar la indumentaria debido a la inclusión de una ilustración que representaba una escena bélica en la parte frontal de la camiseta. Esta decisión se ampara en la estricta normativa de la institución, que prohíbe de forma terminante cualquier tipo de manifestación política, religiosa o militar en la vestimenta de los equipos participantes.

El diseño original, elaborado por la marca deportiva Saeta, pretendía rendir homenaje a la historia de la nación caribeña. En concreto, la parte inferior de la prenda mostraba una representación de la batalla de Vertières, un enfrentamiento armado que tuvo lugar en el año 1803. Este conflicto histórico fue decisivo para que los esclavos locales lograran la victoria frente a las tropas francesas, un hito que supuso la independencia definitiva del territorio frente a la potencia europea.

A pesar de la prohibición, la empresa responsable de la confección de la ropa deportiva ha querido defender sus intenciones. A través de un comunicado oficial, la firma confirmó el cambio de la indumentaria justo antes del debut del combinado nacional, previsto para este sábado en su enfrentamiento contra la selección de Escocia. En su defensa, la compañía insistió en que su propuesta "no pretendía ser una declaración política", sino que buscaba ser un reconocimiento al esfuerzo cívico.

Según las palabras de la propia marca, el objetivo de la ilustración era servir como "un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití". La intención era celebrar el orgullo, la resiliencia y el espíritu de superación de un pueblo que atraviesa constantes dificultades. No obstante, frente a la inminencia de la competición oficial, la firma ha acatado la resolución y ha confirmado que ya ha "aplicado los requisitos finales comunicados por la FIFA" para evitar cualquier tipo de sanción disciplinaria.

Cabe destacar que la selección caribeña ya había utilizado este polémico diseño durante sus últimos compromisos deportivos. El equipo lució la prenda en dos recientes partidos de preparación previos al campeonato mundial, sin que en ese momento se produjera ninguna advertencia por parte de las autoridades deportivas. Ha sido el inminente arranque del torneo oficial lo que ha provocado la revisión exhaustiva y el posterior veto por parte de los supervisores del evento.

Este episodio se produce en un contexto especialmente delicado para el país centroamericano, sumido desde hace años en una profunda crisis institucional, económica y de seguridad. La participación de sus deportistas en una cita de esta envergadura representa uno de los pocos motivos de celebración para sus ciudadanos. Sin embargo, el estricto cumplimiento del reglamento deportivo internacional resulta innegociable para preservar la neutralidad de los terrenos de juego y evitar que el deporte se convierta en un escaparate de reivindicaciones históricas.