Laporta veta a Xavi y lo declara 'persona non grata' en el Barcelona

La relación entre Xavi Hernández y el FC Barcelona sigue lejos de entrar en fase de reconciliación. Cuando parecía que el paso del tiempo iba a rebajar la tensión generada tras su salida del banquillo del primer equipo, un nuevo episodio ha vuelto a colocar el foco sobre el vínculo entre una de las figuras más importantes de la historia reciente del club y la actual dirección encabezada por Joan Laporta. Esta vez, el escenario no es el Camp Nou ni una rueda de prensa: es el equipo de veteranos.

Y es que Xavi Hernández no ha formado parte de las convocatorias recientes de los Barça Legends (el conjunto que reúne a exjugadores emblemáticos del club para disputar partidos de exhibición y actos promocionales alrededor del mundo) que disputarán dos encuentros en Miami y Seúl. Aunque desde el entorno azulgrana no se ha oficializado ninguna exclusión ni existe una comunicación pública sobre el asunto, todo apunta a que detrás de la decisión habría factores que van más allá de lo deportivo o de la disponibilidad del exentrenador.

El contexto vuelve a señalar hacia el deterioro de la relación entre Xavi y el círculo presidencial después del complejo final de su etapa al frente del primer equipo, y de que el propio Xavi se posicionara contra Laporta en las últimas elecciones presidenciales. En el entorno del técnico existiría sorpresa y cierto malestar por una situación que consideran difícil de entender desde una perspectiva histórica. La participación en partidos de veteranos suele quedar al margen de las dinámicas políticas o deportivas del presente y se entiende como una forma de preservar el legado de quienes marcaron una época en el club.

Este hecho adquiere relevancia por el peso simbólico del excentrocampista. Xavi no es únicamente un exjugador del Barcelona representa una época. Formado en La Masia, capitán del primer equipo y cerebro de uno de los ciclos más exitosos del fútbol europeo, construyó una trayectoria que lo convirtió en referencia dentro y fuera del terreno de juego. Por eso, cualquier movimiento que afecte a su presencia institucional suele interpretarse más allá de una simple cuestión organizativa.

Desde posiciones próximas al Barça, en cambio, también se insiste en que no se trata necesariamente de una decisión irreversible ni de una ruptura definitiva. Dentro del club existe la idea de que el tiempo puede ayudar a reconstruir puentes y rebajar tensiones, como ya ha ocurrido en otras etapas de la historia azulgrana con figuras que en algún momento quedaron alejadas del entorno institucional. Sin embargo, desde el entorno del técnico se ve de manera muy diferente, ya que consideran la decisión tomada por el propio club como una falta de respeto.

Mientras tanto, la imagen de Xavi fuera de los Barça Legends deja una fotografía difícil de ignorar: una de las grandes leyendas contemporáneas del Barcelona permanece, al menos por ahora, alejada de uno de los espacios creados precisamente para mantener vivo el vínculo entre el club y sus iconos.