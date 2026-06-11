Matthäus vaticina el futuro germano: eliminará a Francia y "volverá a perder contra España"

Lothar Matthäus lo tiene claro: "Alemania llegará a semifinales y volverá a perder contra España". Esto comentó la leyenda germana en un acto organizado por la empresa de cromos coleccionables Topps, los cuales llevan tiempo siendo el referente de inversión y coleccionismo en el planeta fútbol. Una frase que hace unos años nos parecería una quimera, pero que se ha cimentado en los últimos triunfos de la Selección ante el combinado teutón.

Los últimos enfrentamientos oficiales entre España y Alemania han sido de total superioridad de la Selección Española. El duelo más reciente fue en los cuartos de final de la Eurocopa de Alemania, donde España venció 2-1 en la prórroga gracias a un gol agónico de Mikel Merino de cabeza. Previamente, en la fase de grupos de la Copa Mundial de Qatar 2022 , ambos combinados firmaron un empate 1-1 con tantos de Álvaro Morata y Niclas Füllkrug.

En cuanto a la Liga de las Naciones, sus últimos cruces se dieron en la edición 2020-21, registrando un primer empate 1-1 en Stuttgart seguido de una histórica goleada de España por 6-0 en Sevilla en noviembre de 2020. Y por supuesto tenemos el 1-0 de Puyol en el Mundial de 2010.

Pese a esa predicción contra su país, el ex del Bayern, además, pone en valor a su equipo de toda la vida como base de la selección germana: "En los grandes éxitos de la selección alemana siempre fueron determinantes jugadores del Bayern o futbolistas con pasado en el Bayern. Por eso también esta vez es importante que los jugadores del Bayern asuman responsabilidades y marquen el camino".

Y destaca el regreso de su mejor portero: "Es positivo que Neuer haya vuelto. Además, están líderes como Kimmich y Tah, así como Musiala, aunque todavía no está del todo en la forma en la que yo le conozco".

Por cierto, con los resultados dados por Lothar Matthäus, Alemania eliminaría a Francia antes de medirse a España.