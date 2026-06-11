México arranca el Mundial 2026 con una victoria sin complicaciones frente a Sudáfrica (2-0)

La selección de fútbol de México ha comenzado su andadura en la Copa del Mundo con paso firme. El combinado dirigido por su seleccionador nacional logró imponerse con claridad en el choque inaugural, doblegando al conjunto africano por dos goles a cero en una cita histórica para el país norteamericano, que ejerce como coanfitrión del certamen. Desde el pitido inicial, los locales demostraron una clara superioridad técnica y táctica sobre el terreno de juego, controlando la posesión del balón y evitando cualquier acercamiento peligroso hacia su propia portería.

La recompensa al buen juego no tardó en reflejarse en el resultado. El atacante de origen colombiano y nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, fue el encargado de inaugurar el marcador tras una excelente jugada colectiva que desarmó a la defensa rival. Su tanto aportó la tranquilidad necesaria para que los suyos manejaran los tiempos con mayor comodidad. Posteriormente, el experimentado delantero Raúl Jiménez amplió la ventaja con un disparo certero, certificando de este modo un triunfo vital para arrancar el torneo con los tres puntos en el bolsillo y elevar la moral de la afición congregada en las gradas.

A pesar del dominio constante y de la evidente brecha de calidad entre ambos combinados, el encuentro estuvo marcado por la intensidad física y varias acciones que terminaron por ensuciar los minutos finales de la contienda. La escuadra sudafricana, incapaz de frenar las acometidas de su adversario, recurrió a un juego excesivamente duro que fue sancionado rigurosamente por el colegiado del encuentro. Como consecuencia de estas reiteradas infracciones, el cuadro visitante sufrió la expulsión de dos de sus futbolistas, dejando a su equipo en una profunda desventaja numérica durante un tramo considerable de la segunda mitad.

Por desgracia para los intereses del país organizador, la tensión competitiva también pasó factura en sus propias filas. En los instantes decisivos del choque, el defensor César Montes vio la tarjeta roja directa, una acción que dejó a su equipo con diez hombres sobre el verde pero que no alteró en absoluto el triunfo final. Con esta trabajada victoria, el conjunto azteca suma una importante dosis de confianza de cara a sus próximos compromisos de la fase de grupos y confirma ante su propio público que posee mimbres suficientes para realizar un papel destacado en el campeonato.