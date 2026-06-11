Los 289 futbolistas que no juegan el Mundial 2026 con su país de nacimiento
El Mundial 2026 no sólo habla de fútbol sino de historias de migración, raíces familiares y decisiones de vida. Descubre qué selecciones cuentan con más jugadores nacidos en el extranjero.
España
Nacido en Agen (Francia) Aymeric Laporte pasó por las categorías inferiores de la selección francesa e incluso fue convocado por la absoluta sin llegar a debutar. Sin embargo, tras desarrollar gran parte de su carrera en Bilbao y obtener la nacionalidad española, el central optó por defender la camiseta de la selección de España en los Mundiales, convirtiéndose en el mariscal de una zaga muy alejada de su país de nacimiento.
Marruecos
La selección marroquí es el máximo exponente de la multiculturalidad en este Mundial, liderando la lista con un vestuario nutrido de las mejores canteras de Europa. Su conexión con España es total gracias a figuras nacidas en territorio español como el portero Munir El Kajoui, Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Chadi Riad, Ismael Saibari y Ayoube Amaimouni. A ellos se suma una fortísima delegación nacida en Francia, compuesta por Issa Diop, Reduana Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi y Gessime Yassine. El mapa se completa con el talento nacido en Bélgica de Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss y Chemsdine Talbi; los nacidos en los Países Bajos, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine y Sofyan Amrabat; y el guardameta Yassine Bounou, nacido en Canadá.
Argelia
El fútbol francés sigue siendo el motor indiscutible del combinado argelino, que para esta cita presenta un bloque masivo de jugadores nacidos en suelo galo. En esta lista destacan nombres como el guardameta Luca Zidane, junto a Melvin Mastil, Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri, Jaouen Hadjam, Samir Chergui, Nabil Bentaleb, Fares Chaibi, Houssem Aouar, la estrella Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa y Farès Ghedjemis. Más allá de las fronteras francesas, Argelia también ha pescado en el resto de Europa sumando a Rafik Belghali (nacido en Bélgica), Ibrahim Maza (nacido en Alemania) y Ramiz Zerrouki (nacido en los Países Bajos).
Túnez
Las 'Águilas de Cartago' han extendido sus redes de captación por todo el mapa europeo y norteamericano. Su núcleo principal proviene de la escuela francesa, país donde nacieron Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yan Valery, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri e Ismael Gharbi. El fútbol germano también aporta piezas clave con los nacidos en Alemania Rani Khedira y Elias Saad. El resto de su plantilla "extranjera" es un mosaico repartido por el mundo: Rayan Elloumi nació en Canadá, Anis Ben Slimane en Dinamarca, Omar Rekik en los Países Bajos, Sebastian Tounekti en Noruega, Adem Arous en Arabia Saudí y Moutaz Neefati en Suecia.
Bosnia y Herzegovina
La compleja historia y la diáspora balcánica se reflejan a la perfección en la selección bosnia, repleta de futbolistas criados en las mejores academias de Europa Central y Escandinavia. Alemania es su principal cantera con los nacidos en tierras germanas Dzenis Burnic, Kerim Alajbegovic, Sead Kolasinac y Ermedin Demirovic. Desde Austria llegan Amar Dedic, Ermin Mahmic y Osmad Hadzikic, mientras que Suecia aporta a Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic y Dennis Hadzikadunic. La lista transfronteriza la cierran Samed Bazdar y Jovo Lukic (nacidos en Serbia), Ivan Basic (Croacia), Amir Hadziahmetovic (Dinamarca), Tarik Muharemovic (Eslovenia), Haris Tabakovic (Suiza) y el joven talento Esmir Bajraktarevic, nacido en los Estados Unidos.
Haití
La selección caribeña es un equipo construido prácticamente desde el exterior, apoyándose de forma masiva en la gran comunidad de origen haitiano asentada en Francia. Desde el país galo llega una impresionante lista de doce futbolistas: Johny Placide, Alexandre Pierre, Martin Experience, Jean-Kevin Duverne, Jean-Ricner Bellegarde, Dominique Simon, Duckens Nazon, Ruben Providence, Josué Casimir, Yassin Fortuné, Wilson Isidor y Lenny Joseph. Para terminar de dar forma a su plantel, los haitianos miran hacia Norteamérica con Duke Lacroix y Derrick Etienne Jr. (nacidos en Estados Unidos), Josué Duverger (nacido en Canadá) y el toque europeo de Keeto Thermoncy, nacido en Suiza.
República Democrática del Congo
Los 'Leopardos' aprovechan al máximo el talento de doble nacionalidad formado en los exigentes sistemas juveniles de Francia y Bélgica. La legión nacida en suelo francés está liderada por Lionel Mpasi, Dylan Batubinsika, Gedeon Kalulu, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku, Gaël Kakuta, Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, los goleadores Cédric Bakambu y Simon Banza, junto a Yoane Wissa. Por su parte, la escuela belga aporta a Joris Kayembe, Matthieu Epolo, Noah Sadiki, Ngal'ayel Mukau y Theo Bongoda. El toque anglosajón y helvético corre por cuenta de los nacidos en el Reino Unido Aaron Wan-Bissaka y Aaron Tshibola, y los nacidos en Suiza Timothy Faluyu y Charles Pickel.
Qatar
El combinado qatarí presenta uno de los vestuarios más variados del planeta, sumando a sus filas a futbolistas de múltiples continentes que adoptaron su nacionalidad futbolística. El contingente africano es el más numeroso, destacando los nacidos en Egipto Salah Zakaria, Ahmed Faty y Ahmed Alaaeldin, junto a los nacidos en Sudán Meshaal Barsham, Assim Madibo y Almoez Ali. A ellos se unen Boualem Khoukhi (nacido en Argelia), Mohammed Muntari (Ghana) e Issa Laye (Senegal). El aporte de calidad técnica internacional se completa con Edmilson Junior (Bélgica), Lucas Mendes (Brasil), Karim Boudiaf (Francia), Pedro Miguel (Portugal) y Yusuf Abdurisag (Suecia).
Cabo Verde
La pequeña nación insular africana compite al máximo nivel internacional gracias a los hijos y nietos de sus emigrantes nacidos en Europa. Su principal núcleo se encuentra en los Países Bajos, cuna de Sindy Lopes, Jamiro Monteiro, los hermanos Deroy y Laros Duarte, Garry Rodrigues y Dailon Livramento. La influencia europea continúa con los nacidos en Francia Logan Costa, Steven Moreira y Willy Semedo, además de los nacidos en Portugal Wagner Pina, Telmo Arcanjo y Helio Varela. La sorprendente lista se cierra con Roberto Lopes, nacido en Irlanda, y el guardameta CJ Dos Santos, nacido en los Estados Unidos.
Senegal
Los vigentes campeones de África complementan su inagotable y físico talento local con estrellas mundiales criadas en las competitivas canteras de Francia. La lista de futbolistas nacidos en territorio francés da miedo: los porteros Edouard Mendy, Mory Diaw y Yehvann Diouf, los imponentes centrales Kalidou Koulibaly y Moussa Niakhaté, además de Mamadou Sarr, Antoine Mendy, Pape Gueye, Iliman Ndiaye e Ibrahim Mbaye. Las únicas excepciones a la regla francesa en el cuadro senegalés son el delantero del Chelsea Nicolas Jackson, nacido en Gambia, y el lateral Ismail Jakobs, nacido en Alemania.
Turquía
La fortísima identidad y comunidad turca asentada en el norte de Europa le permite a su selección contar con un bloque de líderes nacidos y formados en el extranjero. Alemania vuelve a ser su mina de oro, siendo el país de nacimiento del capitán Hakan Calhanoglu, junto a Salih Özcan, Kaan Ayhan, y las jóvenes promesas Kenan Yildiz y Can Uzun. Desde las escuelas de los Países Bajos llegan futbolistas de la talla de Ferdi Kadioglu, Orkun Kökcü y Oguz Aydin. Los últimos dos nombres de este bloque multicultural son Mert Müldür, nacido en Austria, y Deniz Gül, nacido en Suecia.
Costa de Marfil
Los 'Elefantes' marfileños multiplican su potencial competitivo gracias a la repatriación de futbolistas nacidos en Francia con raíces en el país africano. El bloque de origen francés es de primer nivel mundial y cuenta con el arquero Yahia Fofana, el central Evan Ndicka, además de Guéla Doué, Seko Fofana, Nicolas Pépé, Evann Guessand, Elye Wahi y Ange-Yoan Bonny. La única pieza del rompecabezas que no nació ni en suelo marfileño ni en el europeo es el guardameta Alban Lafont, cuyo lugar de nacimiento fue Burkina Faso.
Irak
Irak ha estructurado un ambicioso proyecto de selección buscando y convenciendo al talento de su diáspora criado en Europa, encontrando un filón asombroso en Escandinavia. Suecia es el país que más jugadores aporta a la causa iraquí, con los nacimientos de Hussein Ali, Amir Al-Ammari, Kevin Yakob y Ahmed Qasem. El fútbol alemán ha visto nacer a Merchas Doski y Youssef Amyn, mientras que el resto del continente europeo suma a Frans Putros (nacido en Dinamarca), la promesa de la cantera del Manchester United Zidane Iqbal (Reino Unido) y Marko Farji (nacido en Noruega).
Australia
El mapa de los 'Socceroos' demuestra la naturaleza diversa e inmigrante de su sociedad, viajando desde las islas británicas hasta el corazón del continente africano. Su columna vertebral defensiva nació en Escocia, tierra natal de los corpulentos Harry Souttar y Cameron Burgess. Además, la plantilla cuenta con representantes nacidos en el fútbol europeo como Milos Degenek (Croacia), Paul Okon-Engstler (Bélgica) y Alessandro Circati (Italia). La velocidad y el desborde en ataque provienen de la inmigración africana: Mohamed Touré nació en Guinea, Awer Mabil en Kenia y la joya del Bayern Múnich, Nestory Irankunda, nació en Tanzania.
Ghana
Las 'Estrellas Negras' sumaron para este ciclo mundialista un valioso aporte técnico proveniente de ligas europeas de primer orden. En Inglaterra nacieron Jerome Opoku, Antoine Semenyo y Brandon Thomas-Asante, mientras que la competitiva escuela francesa vio nacer a Marvin Senaya, Elisha Owusu y al experimentado Jordan Ayew. El lateral Derrick Luckassen aporta la escuela de los Países Bajos, mientras que el caso más emblemático sigue siendo el del delantero del Athletic Club, Iñaki Williams, nacido y criado en Bilbao, España.
Croacia
Croacia es un país con un gen competitivo único que sabe perfectamente cómo aprovechar la crianza y el orden táctico de los hijos de la guerra nacidos en el extranjero. Alemania es la cuna de los defensas Josip Stanisic y Marin Pongracic, así como del volante Mario Pasalic. Desde las vecinas tierras austriacas llegan el consagrado Mateo Kovacic y el joven Luka Sucic, mientras que Bosnia y Herzegovina vio nacer a Josip Sutalo y Petar Sucic. El cuadro balcánico cierra su lista con el talentoso Martin Baturina, nacido en Suiza.
Nueva Zelanda
Los 'All Whites' miran constantemente al fútbol del Reino Unido y a su vecina Australia para armar la columna de su selección. En Inglaterra nacieron tres de sus hombres más experimentados: Tommy Smith, Joe Bell y Matt Garbett, a los que se suma Finn Surman, nacido en Gales. Cruzando el mar de Tasmania encontramos a los nacidos en Australia Lachlan Bayliss y Callan Elliot. Los neozelandeses cierran sus filas con el defensor Nando Pijnaker, nacido en los Países Bajos, y el centrocampista Alex Rufer, nacido en Suiza.
Escocia
La selección escocesa nutre su plantel habitual cruzando la frontera sur para reclutar a jugadores nacidos en Inglaterra pero con un fuerte orgullo y raíces familiares en el norte. Esta lista inglesa incluye al portero Angus Gunn, al centrocampista Scott McTominay, al delantero Ché Adams, además de George Hirst y Tyler Fletcher. Fuera de la geografía de la isla principal, los escoceses cuentan con el atacante Lyndon Dykes, nacido en Australia, y el lateral del Arsenal Kieran Tierney, que nació en la pequeña Isla de Man.
Canadá
El espectacular crecimiento del fútbol canadiense va de la mano de su modelo de país multicultural y de acogida, sumando estrellas nacidas en todo el planeta. Su gran referente mundial, Alphonso Davies, nació en un campo de refugiados de Ghana, mientras que el goleador Jonathan David nació en Estados Unidos. El centro del campo cuenta con Ismaël Koné (nacido en Costa de Marfil) y Tani Oluwaseyi (Nigeria). El bloque se complementa con tres futbolistas nacidos en Inglaterra que eligieron la hoja de maple: Owen Goodman, Luc de Fougerolles y Alfie Jones.
Estados Unidos
El 'Team USA' consolida un ambicioso proyecto repleto de futbolistas que se formaron bajo la influencia de las grandes ligas europeas. En Inglaterra nacieron tres pilares de este equipo: el carrilero Antonee Robinson, el atacante Giovanni Reyna y Sebastian Berhalter. La diversidad germana y neerlandesa se hace presente con el centrocampista Malik Tillman (Alemania) y el lateral ex del Barça Sergiño Dest (Países Bajos). La lista se cierra mirando hacia el sur de la frontera con Aleban Dro Zendejas, nacido en México.
México
El 'Tricolor' rompe con sus mitos del pasado y expande sus fronteras sumando talento clave nacido en Norteamérica, Sudamérica y el viejo continente. Desde los Estados Unidos llegan los jóvenes Brian Gutiérrez y Obed Vargas. El ataque mexicano cuenta con el sello sudamericano de Santiago Giménez (nacido en Argentina) y de Julián Quiñones (nacido en Colombia). La gran novedad de la lista es el asturiano Álvaro Fidalgo, futbolista nacido en España que se ha convertido en una pieza codiciada para el combinado azteca.
Paraguay
El combinado guaraní pesca tradicionalmente en las competitivas ligas de sus gigantes vecinos de CONMEBOL para convencer a hijos de paraguayos. La mayor colonia de origen se encuentra en Argentina, país de nacimiento de Juan José Cáceres, Andrés Cubas y el mediapunta Kaku. El mapa sudamericano de Paraguay se completa con el centrocampista Mauricio, nacido en Brasil, y el guardameta Gastón Olveira, nacido en Uruguay.
Ecuador
La selección ecuatoriana ha ampliado su radar internacional sumando a futbolistas criados tanto en el Cono Sur como en las competitivas escuelas europeas. Bajo los tres palos se encuentra el experimentado arquero Hernán Galíndez, nacido en Argentina. Para la zona ofensiva, 'La Tri' se ha reforzado gracias a la diáspora con el extremo John Yeboah (nacido en Alemania) y el joven Jeremy Arévalo, nacido en Cantabria, España.
Francia
Aunque es el país que más futbolistas exporta a otras selecciones del mundo, 'Les Bleus' también incorporan a su disciplina a talentos nacidos fuera de sus fronteras. En el ataque destaca el desborde de Michael Olise, nacido en Inglaterra, y la potencia de Marcus Thuram, nacido en Italia durante la etapa de su padre en la Serie A. La terna se cierra en la portería con Brice Samba, guardameta nacido en la República del Congo.
Jordania
El fútbol de Oriente Medio también se internacionaliza buscando a los hijos de sus emigrantes criados en Occidente. Para este torneo, la selección jordana cuenta con tres piezas clave nacidas en tres continentes distintos: el atacante Ali Azaizeh nació en Alemania, el defensor Mohammad Abu Hashish nació en Irak y Mo Abualnadi nació en los Estados Unidos.
Suiza
El sólido y ordenado bloque helvético ha apuntalado su ataque y su portería recurriendo a talento nacido en el continente africano y en el Reino Unido. Su gran estrella ofensiva, Breel Embolo, nació en Camerún, al igual que el guardameta Yvon Mvogo. El trío de jugadores nacidos fuera de las fronteras suizas lo completa el joven portero Marvin Keller, nacido en Inglaterra.
Uruguay
La histórica y competitiva 'Celeste' cuenta para este torneo con dos futbolistas que nacieron lejos de las fronteras charrúas pero que sienten el peso de la camiseta oriental. Uno es el legendario e histórico portero Fernando Muslera, nacido en Argentina, y el otro es el centrocampista Rodrigo Zalazar, nacido en Albacete, España, donde brilló su padre.
Argentina
La albiceleste suma savia nueva nacida en el viejo continente, pero de familias con pura sangre futbolera argentina. En España nació el talentoso mediapunta Nico Paz, hijo del exjugador Pablo Paz. Un caso idéntico es el de Giuliano Simeone, delantero nacido en Italia mientras su padre, el "Cholo" Simeone, militaba en la liga italiana.
Irán
El conjunto persa añade desborde, físico y competitividad europea a su plantilla habitual gracias a dos futbolistas nacidos y criados en el fútbol del norte de Europa: el delantero Dennis Eckert, nacido en Alemania, y el experimentado centrocampista Saman Ghoddos, nacido en Suecia.
Portugal
La selección lusa suma solidez bajo los tres palos y magia en la medular con dos futbolistas nacidos en el extranjero que se mudaron muy jóvenes a territorio ibérico: el talentoso centrocampista del Manchester City Mattheus Nunes, nacido en Brasil, y el guardameta titular Diogo Costa, nacido en Suiza.
Resto de países participantes
El fenómeno de la globalización en el fútbol no discrimina a ninguna cultura ni potencia futbolística. En el resto del mundo encontramos casos llamativos e individuales: Inglaterra cuenta con el central Marc Guéhi (nacido en Costa de Marfil) y Alemania tiene al zaguero Waldemar Anton (Uzbekistán). Por su parte, Bélgica disfruta del despliegue de Amadou Onana (Senegal); los Países Bajos tienen a Guus Til (Zambia) y Japón defiende su arco con Zion Suzuki (Estados Unidos). Cerramos este repaso con Corea del Sur y Jens Castrop (Alemania); Egipto con Haissem Hassan (Francia) y Uzbekistán con su guardameta Utkir Yusupov, nacido en Kazajistán.