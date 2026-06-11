Los 289 futbolistas que no juegan el Mundial 2026 con su país de nacimiento

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Marruecos

La selección marroquí es el máximo exponente de la multiculturalidad en este Mundial, liderando la lista con un vestuario nutrido de las mejores canteras de Europa. Su conexión con España es total gracias a figuras nacidas en territorio español como el portero Munir El Kajoui, Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Chadi Riad, Ismael Saibari y Ayoube Amaimouni. A ellos se suma una fortísima delegación nacida en Francia, compuesta por Issa Diop, Reduana Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi y Gessime Yassine. El mapa se completa con el talento nacido en Bélgica de Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss y Chemsdine Talbi; los nacidos en los Países Bajos, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine y Sofyan Amrabat; y el guardameta Yassine Bounou, nacido en Canadá.