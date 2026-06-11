Shakira corona la espectacular inauguración del Mundial 2026 en el Azteca

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, una celebración que alcanzó su punto culminante con la interpretación de 'Dai Dai', de la colombiana Shakira, tema oficial de la Copa del Mundo.

🎸🏆 ¡Maná hizo vibrar el Estadio Azteca con "Oye Mi Amor" durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026!#QuéCosa!#EstadioCDMX pic.twitter.com/R2m4S6BsRc — QuéCosa!Noticias (@QueCosaNoticias) June 11, 2026

"Pueblos del mundo, bienvenidos a México", dijo la cantante quien vistió un huipil blanco y rodeada de bailarines que, entre bailes y vestimentas, alzaron un homenaje a las culturas prehispánicas del país.

Con su emblemática canción ‘Oye mi amor’, la agrupación originaria de Guadalajara, una de las sedes mundialistas en el país, se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

🎵| Mexico - iTunes update: #5 - Oye Mi Amor (feat. Fher de Maná) [Live From Mexico] (+16) pic.twitter.com/cq5VD10ifp — Dua Lipa Data (@DuaLipaData) May 28, 2026

El primer tema del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA lo entonó el venezolano Danny Ocean con ‘Partidazo’, que sería la antesala de ‘Por ella’, que fue interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules, otro de los temas más escuchados del disco.

"Danny Ocean" es tendencia por su presentación en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026. Primer venezolano de la historia en formar parte de la Ceremonia Inaugural de un Mundial de Futbol. 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 pic.twitter.com/KgcshNCPUp — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 11, 2026

Al repertorio mundialista le siguió J Balvin con ‘Qué calor’ y ‘I Like It’, tema que comparte con Bad Bunny, en un baile que invitaba a la fiesta latina vestido con los colores de las selección mexicana: rojo y verde.

Presentación completa de J Balvin en la apertura de la Copa en el Estadio Azteca, con la participación de Ryan Castro. pic.twitter.com/E2rdps7JGP — JBC ⚡️ (@JBalvinCharts) June 11, 2026

El originario de Medellín le abrió el escenario a su compatriota, Shakira, la reina de este Mundial con el tema ‘Dai Dai’ que comparte con el nigeriano Burna Boy, quienes acompañaron con su voz la pasión de aficionados nacionales e internacionales que este jueves vibran en las gradas del Azteca.

Entre cientos de bailarines y vestida en un atuendo amarillo y morado, la cantante con lentes oscuros abrió esta cancha que será una de las más vista del mundo con el arranque del partido inaugural.

En el centro brilló durante todo el espectáculo la Copa del Mundo, que se disputará en los próximos días, así como la frase "Estamos listos", el mensaje más importante de ‘Dai Dai’ y como un gesto de arranque del encuentro deportivo más esperado del año.

A la lista de participaciones musicales, se espera que Alejandro Fernández entone el himno de México y la cantante Tyla el de Sudáfrica.

Con esta puesta en escena, el mundo está listo para recibir a las 48 selecciones que jugarán en 104 partidos que por primera vez se celebrarán en tres distintas sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

🏆✨ FIFA President Gianni Infantino and Salma Hayek with the World Cup trophy! 🤩 (@SportyTV) pic.twitter.com/bK50uHTz42 — EuroFoot (@eurofootcom) June 11, 2026

México abre, cuarenta años después, una nueva etapa con este encuentro deportivo, tras haber albergado el Mundial de 1986.