Alphonso Davies se ha convertido en el símbolo de superación más grande del fútbol moderno, liderando a la selección de Canadá en el Mundial tras nacer en un campo de refugiados en Ghana y huir de la guerra en Liberia. A sus 25 años de edad, el actual lateral del FC Bayern Múnich representa el triunfo de la resiliencia humana, transformando un destino que parecía sentenciado por la pobreza y el conflicto en una carrera de élite mundial.

El origen: huyendo de la barbarie

Los padres de Alphonso, Debeah y Victoria Davies, vivían en Monrovia, la capital de Liberia. En el año 1999, la Segunda Guerra Civil liberiana asoló el país, dejando un rastro de más de 50.000 muertos. Para sobrevivir, la familia tuvo que cruzar cadáveres en las calles y escapar sin rumbo, encontrando amparo en el campo de refugiados de Buduburam, gestionado por la ONU en Ghana. En ese entorno de extrema escasez, donde conseguir comida y agua limpia era una batalla diaria, nació Alphonso Davies el 2 de noviembre de 2000.

El refugio canadiense y el descubrimiento del talento

Cuando Alphonso cumplió los cinco años, su familia fue admitida en un programa de reasentamiento del gobierno de Canadá. Se mudaron a Windsor, Ontario, y posteriormente a Edmonton. Fue en las canchas escolares donde el fútbol apareció como su vía de escape y su lenguaje universal.

A los 14 años, su velocidad llamó la atención de los cazatalentos, integrándose a las categorías inferiores de los Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS). En junio de 2017 recibió oficialmente la ciudadanía canadiense, y apenas una semana después hizo historia al convertirse en el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de los Canucks.

Consagración en el escenario mundial

Su progresión no pasó desapercibida en Europa. El FC Bayern Múnich pagó una cifra récord para la MLS y se hizo con sus servicios en 2019. En Alemania, retrasó su posición al lateral izquierdo y explotó gracias a una velocidad y potencia descomunales, coronándose campeón de la UEFA Champions League en 2020 con apenas 20 años de edad. Su nombre estuvo incluso muy ligado al Real Madrid, donde Juni Calafat lo tenía señalado en rojo en su libreta mágica. Finalmente decidió renovar con el conjunto bávaro.

A nivel de selección, su momento cumbre llegó en el Mundial de Catar 2022, donde anotó el primer gol de la historia de Canadá en los Mundiales frente a Croacia. Además de sus logros deportivos, Davies ejerce un rol crucial fuera del campo como Embajador de Buena Voluntad de ACNUR, la agencia de refugiados de la ONU, utilizando su plataforma global para recaudar fondos y visibilizar los derechos de las personas desplazadas.

El presente: su batalla contra las lesiones en el Mundial 2026

La actualidad del capitán canadiense de cara al Mundial 2026 está marcada por el suspenso. Tras una temporada sumamente complicada con el FC Bayern Múnich tras sufrir una rotura de ligamentos en 2025 y una posterior lesión muscular en el isquiotibial izquierdo padecida en mayo de 2026, el seleccionador Jesse Marsch confirmó que Davies no disputará el partido de debut contra Bosnia y Herzegovina. El club bávaro y la federación canadiense han coordinado un estricto plan de rehabilitación médica para evitar riesgos mayores, por lo que su participación en el resto del torneo dependerá exclusivamente de la evolución de su físico.