Corea del Sur remonta a una combativa República Checa y arranca con victoria en el Mundial

Corea del Sur dio un paso importante en sus aspiraciones mundialistas al imponerse por 2-1 a la República Checa en el estadio Guadalajara, en un encuentro en el que los asiáticos tuvieron que remar contracorriente para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A.

El conjunto dirigido por Hong Myung-bo fue el dueño de la iniciativa desde el pitido inicial. Con una circulación rápida y una presión constante en campo rival, los surcoreanos encontraron en Kang-in Lee a su principal generador de peligro. El mediapunta del PSG fue el cerebro ofensivo de su selección y participó en las mejores acciones de una primera mitad en la que solo faltó el gol.

Son Heung-min dispuso de varias oportunidades para adelantar a los suyos, pero la falta de precisión y las intervenciones del guardameta Matej Kovar mantuvieron el empate sin goles al descanso. El portero checo comenzó entonces a construir una actuación sobresaliente que sostuvo a su equipo durante gran parte del encuentro.

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Tras la reanudación, Corea del Sur intensificó todavía más su dominio. Hwang In-beom, Jae-sung Lee y el propio Son obligaron a Kovar a emplearse a fondo. Sin embargo, cuando el gol parecía más cercano para los asiáticos, apareció una de las grandes armas de la República Checa: el juego aéreo.

En el minuto 59, una acción iniciada desde la banda terminó con un centro preciso que encontró la poderosa cabeza de Ladislav Krejci. El defensor checo se elevó por encima de todos y envió el balón al fondo de la red para establecer el inesperado 0-1.

El tanto no alteró el plan de Corea del Sur, que continuó atacando con paciencia y convicción. La recompensa llegó en el minuto 67 gracias a una acción brillante de Hwang In-beom. El centrocampista recibió un pase de Kang-in Lee, dejó atrás a sus marcadores con un amago magistral y definió con calidad para firmar el empate.

El golpe afectó a una República Checa que había comenzado a replegarse para defender la ventaja. Corea percibió el momento de debilidad y fue en busca de la remontada. Después de un aviso checo anulado por fuera de juego, los asiáticos asestaron el golpe definitivo.

A diez minutos del final, una combinación entre Paik Seung-ho y Hwang In-beom terminó con un pase perfecto al área para Oh Hyeon-gyu. El delantero apareció desde atrás para sorprender a la defensa y batir a Kovar, culminando una remontada tan trabajada como merecida.

Los últimos minutos estuvieron cargados de tensión. La República Checa se lanzó al ataque y estuvo cerca de rescatar un punto, pero entonces emergió la figura de Kim Seung-gyu. El portero surcoreano realizó dos intervenciones decisivas ante los intentos de Adam Hlozek y Michal Sadílek para asegurar la victoria de su equipo.

Con este triunfo, Corea del Sur comienza el Mundial con confianza y se sitúa en la zona alta del Grupo A junto a México. La República Checa, pese a mostrar su habitual fortaleza en el juego aéreo y una gran resistencia defensiva, se marcha sin premio y obligada a reaccionar en la próxima jornada.