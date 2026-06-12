El golazo espectacular de Corea del Sur que pone a bailar a todo un país

Corea del Sur debutó en el Mundial en plena madrugada, hora española. Muy pocos siguieron en nuestro país el encuentro, que estuvo muy entretenido, emocionante, con alternativas y donde se vivió la primera remontada de la Copa del Mundo. Se enfrentaban los surcoreanos a la República Checa. Fueron mucho mejores los pupilos del equipo de Paulo Bento en la primera mitad, pero fallaron en la ejecución, mandando al limbo numerosas ocasiones y dejando respirar a una selección checa que se puso por delante gracias a un gol de estrategia de Ladislav Krejci.

Los surcoreanos no se rindieron y siguieron buscando la portería contraria hasta que consiguieron darle la vuelta al marcador con los tantos de Hwang In-beom y de Oh Hyeon-gyu. El primero de ellos, el que supuso el empate a 1, está dando mucho que hablar en las redes sociales.

Mientras todos estábamos en el quinto sueño, un surcoreano ha hecho brujería gitana. El chaval juega en el mismo equipo que Paco el búlgaro. No digo nada y lo digo todo... Haz una locura Chema que tienes contactos pic.twitter.com/QC3IkTaYgf — eljokerRRC💚 (@eljokerRRC) June 12, 2026

Hwang In-beom recibe un pase delicioso al espacio de Kang In Lee y, delante del portero, hace uso de una sangre fría y calidad extraordinaria para pararse, hacer el recorte y, con un disparo con rosquita, mandarla a la jaula. Un golazo espectacular que se colará de lleno en los mejores del Mundial.

Y bueno, también en Corea del Sur se festejo la victoria de su selección en horas de oficina y escuela, pero la gente se dió tiempo para mirar el partido. Se viene un gran partido y suerte para ambos equipos pic.twitter.com/LP6th0ytAP — 킬러 루 RORO∆Z€ZINO (@roro_asesino) June 12, 2026

Corea del Sur consiguió su primer triunfo en el Mundial (2-1) y todo el país se echó a la calle para celebrarlo. Darán que hablar, sin duda, los Tigres de Asia en esta Copa del Mundo.