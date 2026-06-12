Falcao le deja claro a Julián Álvarez si debe quedarse o irse del Atlético

Radamel Falcao es leyenda del Atlético de Madrid por motivos obvios y por un carrusel de goles que dejaron en el Calderón de entonces tres títulos con su sello personal. Por eso el colombiano es perfecto ejemplo para cualquier delantero que vista o pueda vestir la elástica rojiblanca.

Hay que recordar que en verano de 2013 y tras la conquista de la Copa del Rey del Bernabéu más una Europa League mágica en Bucarest con doblete personal y hat trick en la Supercopa de Europa, Falcao abandonó el Atlético en dirección a Mónaco. Se marchó llorando en rueda de prensa. Ahora sabe bien qué aconsejarle a Julián Álvarez.

Esto dijo Falcao en pleno Mundial:

¿QUÉ ES LO MEJOR PARA JULIÁN ÁLVAREZ? Así lo ve Radamel Falcao. ⚡ #ESPNMundial

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"Yo no sé qué tiene el Atlético de Madrid, pero cuando llegas allí la gente es tan apasionada, tan cariñosa con el jugador cuando ve que en el campo lo da todo, que terminan enamorándote", comenzó Falcao.

Posteriormente, el colombiano dejó clara su postura sobre Julián Álvarez: "A mí, la hinchada del Atlético de Madrid me terminó enamorando y realmente creo que Julián no tiene un lugar mejor que este para estar. Obviamente, puede haber algún proyecto con mucho más dinero; no creo que mucho más, porque el Atlético de Madrid fue comprado por un fondo muy importante. Pero la pasión y el cariño que te da el hincha del Atlético de Madrid son impresionantes. Además, está en una gran ciudad como Madrid".

Independientemente de esto, el futuro de Julián Álvarez está en manos del Atlético con una cláusula de 500 millones y la negativa tajante a venderle.