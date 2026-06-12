La exigencia de Mourinho al Madrid: un portavoz para asuntos ajenos al fútbol

José Mourinho ya ha iniciado su segunda etapa al frente del Real Madrid tras firmar hasta 2029, pero su regreso viene acompañado de una exigencia muy concreta. Según ha podido saber Libertad Digital, el técnico portugués no quiere asumir ningún papel institucional ni convertirse en la voz del club en asuntos ajenos al terreno de juego.

La postura de Mourinho es clara: solo quiere hablar de fútbol. El entrenador considera que su trabajo debe centrarse exclusivamente en la gestión de la primera plantilla, los partidos y las cuestiones deportivas, dejando cualquier otro asunto en manos de la entidad.

Negreira, UEFA y otros asuntos fuera de su agenda

Siempre según la información publicada por Libertad Digital, Mourinho no quiere verse involucrado en debates relacionados con el caso Negreira, posibles informes dirigidos a la UEFA o cualquier otra cuestión institucional que pueda afectar al Real Madrid.

El portugués pretende evitar el protagonismo mediático que asumió durante su primera etapa en el Santiago Bernabéu y marcar una línea muy definida entre sus funciones deportivas y las responsabilidades corporativas del club.

La idea es que todas aquellas cuestiones que no tengan relación directa con el equipo sean tratadas por una figura específica designada por la entidad.

🚨🚨 Os doy otra noticia hoy, además, día en el que se ha sabido esta noticia sobre Negreira 🚨🚨 Mourinho solo quiere hablar de fútbol. No quiere saber nada de otros asuntos como el de Negreira. Jorge Mendes le ha insistido a José Ángel Sánchez que quiere un portavoz para el… https://t.co/SDDLnv0NyQ pic.twitter.com/P1vrBN5TGT — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) June 12, 2026

Jorge Mendes traslada la petición

La misma información señala que Jorge Mendes, representante de Mourinho, ha insistido a José Ángel Sánchez sobre la necesidad de incorporar un portavoz institucional. De hecho, esta condición habría sido considerada indispensable dentro de las conversaciones mantenidas para el regreso del entrenador.

No se trata de una sugerencia, sino de una petición que el entorno del técnico considera fundamental para desarrollar esta nueva etapa en Madrid. No obstante, al parecer Mourinho no habría planteado ningún nombre concreto para ocupar ese cargo. La elección correspondería exclusivamente al Real Madrid y a su estructura directiva.

Una figura para proteger el área deportiva

La creación o refuerzo de una figura de portavoz permitiría separar claramente la comunicación institucional de la deportiva. De esta manera, Mourinho comparecería únicamente para analizar partidos, explicar decisiones técnicas o valorar el rendimiento de la plantilla.

Todo lo relacionado con cuestiones jurídicas, arbitrales, federativas o institucionales quedaría fuera de sus intervenciones públicas. El mensaje que llega desde el entorno del entrenador es contundente: Mourinho solo quiere hablar de la primera plantilla y de fútbol. Nada más.

La petición contrasta con la imagen que dejó el portugués durante su primera etapa en el Real Madrid. Entre 2010 y 2013 fue uno de los principales portavoces del club en numerosos conflictos deportivos e institucionales, protagonizando ruedas de prensa que trascendían lo puramente futbolístico.

Ahora, trece años después de su salida, el escenario parece completamente distinto. Mourinho regresa con la intención de concentrar todos sus esfuerzos en el césped y alejarse de cualquier polémica que no tenga relación directa con el rendimiento del equipo.

Por ello, la figura de un portavoz institucional se ha convertido en una de las condiciones más importantes planteadas por el técnico en su vuelta al Santiago Bernabéu.