Mourinho y Mendes inclinan la balanza: Bernardo Silva, muy cerca del Real Madrid

Lo que hace apenas unos días parecía una operación encaminada hacia el Atlético de Madrid ha dado un vuelco radical en las últimas horas. Bernardo Silva está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid después de que el internacional portugués decidiera romper el acuerdo que tenía prácticamente cerrado con el conjunto rojiblanco para sumarse al nuevo proyecto liderado por José Mourinho.

La irrupción del técnico de Setúbal ha resultado determinante. El regreso de Mourinho al Bernabéu ha supuesto un auténtico terremoto en la planificación deportiva blanca y uno de los primeros beneficiados ha sido precisamente Bernardo Silva. El entrenador considera al exfutbolista del Manchester City una pieza ideal para reforzar un centro del campo que afronta una profunda transformación tras las salidas de varios pesos pesados en los últimos años.

Del Metropolitano al Bernabéu

En el Atlético daban por muy avanzada la llegada de Bernardo Silva. Diversas informaciones apuntaban incluso a que la firma del contrato estaba prevista aprovechando uno de los días libres del futbolista durante la concentración de Portugal para el Mundial. Sin embargo, el escenario cambió de forma drástica cuando apareció el Real Madrid.

La llamada del club blanco y, sobre todo, la posibilidad de trabajar a las órdenes de José Mourinho parecen haber terminado por convencer al futbolista. Según las últimas informaciones, Bernardo decidió paralizar definitivamente las negociaciones con el Atlético para escuchar la propuesta madridista y acabó dando prioridad absoluta al conjunto de Chamartín.

El papel decisivo de Jorge Mendes

Otro nombre fundamental en esta historia es el de Jorge Mendes. El poderoso agente portugués llevaba semanas moviendo la operación en España después de que Bernardo confirmara su salida del Manchester City como agente libre. Mendes mantuvo conversaciones con varios clubes, entre ellos Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, pero la llegada de Mourinho al club blanco ha terminado por cambiar completamente el tablero.

La excelente relación entre el representante y el nuevo entrenador madridista facilitó el acercamiento definitivo. Además, el hecho de que Bernardo llegue sin coste de traspaso convierte la operación en una oportunidad de mercado especialmente atractiva para la entidad que preside Florentino Pérez.

Dos años de contrato y experiencia para el nuevo Madrid

En Valdebebas consideran que el portugués puede aportar experiencia, liderazgo y una enorme versatilidad táctica. A sus 31 años (cumplirá 32 en agosto), Bernardo Silva sigue siendo uno de los centrocampistas más completos del fútbol europeo —a pesar de que esta última temporada no ha estado precisamente a un gran nivel— y su fichaje encaja con la idea de José Mourinho de incorporar futbolistas preparados para rendir desde el primer día.

Salvo giro inesperado, el internacional luso firmará por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, con opción de ampliar su vínculo por una campaña más. Un movimiento que parecía imposible hace apenas unas semanas y que hoy está muy cerca de convertirse en una de las primeras grandes operaciones de la segunda era Mourinho en el Real Madrid, adonde también llegarán este verano el lateral derecho holandés Denzel Dumfries (por unos 20 millones de euros) y el central francés Ibrahima Konaté (a coste cero tras finalizar su contrato con el Liverpool).