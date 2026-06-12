Polémica por los comentarios sobre Heung-Min Son: "Ni siquiera completó el servicio militar"

El descuido entre dos periodistas surcoreanos que seguían el entrenamiento de la selección de su país causó un gran revuelo después de que se metieran con el capitán y máxima figura de su país, Heung-Min Son. Según informaron los medios mexicanos, los periodistas creyeron que el micrófono se encontraba cerrado y entablaron la conversación privada.

Durante el trabajo físico uno de ellos se fijó en el futbolista e hizo el siguiente comentario crítico: "¿Por qué corre como si estuviera liderando un pelotón militar? ¿Se cree que está en el ejército?". La respuesta de su compañero fue un ataque directo para desacreditar al futbolista: "Ni siquiera completó el servicio militar. Estos idiotas no saben nada del ejército".

Servicio militar reducido

La medalla lograda en los Juegos Asiáticos de 2018 le permitió acortar el tiempo de servicio militar, que en Corea del Sur es de 21 meses, a tan solo tres. Durante el parón provocado por la pandemia, en abril de 2020, aprovechó para acatar órdenes en el Cuerpo de Marines en la isla de Jeju.

Después de completar el curso básico, se comprometió a realizar 544 horas de servicio comunitario en el plazo de dos años y 10 meses, realizándolo con total discreción. Estas experiencias reforzaron aún más la imagen de disciplina, sacrificio y humildad del futbolista en su país.

En el partido del debut coreano, un día después de estos comentarios, se impusieron a la República Checa tras remontar en 13 minutos durante la segunda mitad (2-1). Heung-Min Son, en el que posiblemente sea su último Mundial, permaneció en el terreno de juego durante unos 70 minutos. El próximo 18 de junio, Corea del Sur se enfrentará a la Tri de Javier Aguirre.