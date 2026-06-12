¿Quién es Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial que supera a Lamine Yamal y Pelé?

Gilberto Mora es un futbolista mexicano de 17 años que se desempeña como mediocentro ofensivo en el Club Tijuana de la Liga MX. Actualmente destaca a nivel global tras convertirse de manera oficial en el jugador más joven en disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Su debut histórico ocurrió en el partido inaugural del 11 de junio de 2026, donde ingresó de cambio en la victoria de México 2-0 frente a Sudáfrica, superando un récord nacional de precocidad que databa de 1930.

El partido se encontraba resuelto tras los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez cuando el estratega de la Selección Mexicana decidió refrescar el mediocampismo. Al anunciarse el ingreso de Mora con el dorsal número 19, las gradas del monumental estadio estallaron en aplausos y cánticos para cobijar al único menor de edad registrado en todo el torneo.

Durante sus 25 minutos en la cancha, el joven chiapaneco mostró una madurez asombrosa al registrar un 100% de efectividad en sus pases (14 completados de 14 intentados), pidiendo constantemente la pelota y distribuyendo con calma en zona de tres cuartos.

El Selecto Club de la Precocidad Mundial

El debut de la promesa de la Liga MX reescribió de inmediato las páginas de estadísticas de la FIFA. En el plano local, Mora destronó a Manuel Rosas, quien ostentaba el récord como el mexicano más joven en un Mundial desde la edición de Uruguay 1930 con 18 años y 2 meses.

A nivel internacional, el mediocampista de Xolos se instaló firmemente en el sexto lugar de los debutantes más jóvenes de todos los tiempos. Quedó ubicado justo por detrás de astros mundiales como Pelé y Samuel Eto'o.

Tabla Histórica: Los Debutantes Más Jóvenes en Mundiales

Posición Jugador Selección Edición del Mundial Edad Exacta 1° Norman Whiteside Irlanda del Norte España 1982 17 años, 1 mes, 7 días 2° Samuel Eto'o Camerún Francia 1998 17 años, 3 meses, 7 días 3° Femi Opabunmi Nigeria Corea-Japón 2002 17 años, 3 meses, 9 días 4° Salomon Olembé Camerún Francia 1998 17 años, 6 meses, 3 días 5° Pelé Brasil Suecia 1958 17 años, 7 meses, 23 días 6° Gilberto Mora México Mundial 2026 17 años, 7 meses, 28 días

Del Quirófano al Escenario Mayor

La presencia de Mora en este partido inaugural roza el milagro deportivo. A principios de este año, el jugador sufrió una severa pubalgia crónica que lo mantuvo alejado de las canchas por casi tres meses, haciéndole perder el ritmo de la competencia local. Tras su regreso oficial en abril con Tijuana, el cuerpo técnico nacional supervisó personalmente su evolución física para garantizar que formara parte de la lista definitiva de 26 convocados.

Con este gran primer paso completado con éxito, los ojos del fútbol internacional —incluidos visores de gigantes europeos— se mantienen fijos sobre el futbolista mexicano de cara a los próximos duelos de la fase de grupos.

¿Qué tipo de jugador es Gilberto Mora?

Mora está catalogado como la gran "joya" del fútbol azteca. Es un generador de juego puro que destaca por su sobresaliente control de balón con ambas piernas, agilidad en el regate, visión de espacios y un descaro ofensivo poco común para su edad. Su representante deportiva actual es la prestigiosa agente internacional Rafaela Pimenta.

Su irrupción comenzó a finales de 2024, cuando debutó profesionalmente con tan solo 15 años. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante.

La carrera de Gilberto Mora está marcada por una sucesión de hitos precoces. Uno de los más destacados llegó cuando se convirtió en el futbolista más joven en marcar un gol en la Liga MX. Lo logró con apenas 15 años y 10 meses, una marca que reforzó la sensación de que México estaba ante un jugador especial.

Sin embargo, el récord que más repercusión ha tenido a nivel internacional llegó meses después. Mora pasó a la historia como el futbolista más joven en disputar una final internacional, superando registros que durante décadas parecían inalcanzables. Con 16 años y 265 días, dejó atrás las marcas de Pelé y también las de Lamine Yamal, considerado uno de los grandes fenómenos del fútbol europeo.

México sueña despierto con su gran perla y el inicio no ha podido ser más ilusionante en el estreno del Mundial.