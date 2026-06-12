Récord en el partido inaugural del Mundial: tres expulsados en la victoria de México

México y Sudáfrica firmaron un estreno mundialista que ya queda grabado en la historia del fútbol internacional. El duelo inaugural del Mundial 2026 no solo dejó el triunfo mexicano por 2-0, sino también un hecho sin precedentes: por primera vez en una Copa del Mundo, tres jugadores fueron expulsados en el partido inaugural.

El encuentro, disputado con un ambiente de gran expectación, tuvo dos caras muy distintas. En lo futbolístico, el combinado de Javier Aguirre supo imponer su jerarquía con los goles de Quiñones en la primera mitad y de Raúl Jiménez en el tramo final. Un triunfo sólido que permitió a los locales arrancar el torneo con confianza.

Sin embargo, el protagonismo terminó desplazándose rápidamente hacia el arbitraje. El brasileño Wilton Pereira Sampaio se convirtió en el gran foco de atención tras una serie de decisiones que marcaron el desarrollo del choque.

La primera expulsión llegó al inicio del segundo tiempo. Brian Gutiérrez fue derribado cuando se marchaba solo hacia la portería, y el defensor sudafricano Sithole vio la tarjeta roja directa tras impedir una ocasión manifiesta de gol. Una acción clara que abrió el camino a un partido que empezaba a tensarse.

📺 ¡El primer uso del VAR en el Mundial es para dejar con nueve a Sudáfrica! Zwane, expulsado por agredir a Alvarado. 🇲🇽🇿🇦 El partido inaugural en https://t.co/CKFPvwkJMK #CopaMundialFIFA #MundialRTVE pic.twitter.com/jMveazMzR7 — Teledeporte (@teledeporte) June 11, 2026

El segundo golpe llegó tras la intervención del VAR. Una revisión por una posible agresión de Zwane sobre Alvarado terminó con una nueva expulsión para Sudáfrica, dejando al conjunto africano con nueve jugadores y prácticamente sin opciones de competir hasta el final.

Pero no quedó en eso, sino que el desenlace del encuentro aún tendría una última incidencia. En el tiempo añadido, una contra sudafricana fue cortada por César Montes como último hombre, lo que provocó la tercera tarjeta roja del partido. Con esta acción, el duelo entró definitivamente en la historia de los Mundiales.

Más allá del resultado, el México–Sudáfrica ya forma parte de las estadísticas del torneo como el primer partido inaugural con tres expulsiones, todas ellas por roja directa. Un registro inédito que supera cualquier precedente en la historia reciente del campeonato.

El choque también reaviva el debate sobre el arbitraje y el uso del VAR, en un partido donde, pese a no ser especialmente violento, las decisiones disciplinarias marcaron por completo el guion.

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