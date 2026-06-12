Rodrigo se centra en el Mundial y aplaza los rumores sobre el Real Madrid

El centrocampista Rodrigo Hernández ha reconocido que la Copa del Mundo era "el objetivo principal" de esta temporada, un curso marcado por su esfuerzo para recuperar el ritmo competitivo tras sufrir una grave lesión de rodilla. El jugador asegura llegar "fresco" para capitanear a España en su camino hacia la segunda estrella, al tiempo que insiste en que, por el momento, no piensa en cuál será su destino a nivel de clubes.

"Era el objetivo principal de esta temporada. Vengo de dos años diferentes, he tenido que adaptarme un poco para llegar en las mejores condiciones físicas", ha explicado desde la concentración del equipo nacional en Chattanooga durante una entrevista concedida a El Larguero de la cadena SER. En este sentido, ha valorado que llega a la cita con una carga menor de partidos, lo que le va a dar "bastante aire" para afrontar la competición intercontinental.

El capitán ha celebrado haber cumplido su meta de alcanzar un estado óptimo para liderar a un grupo que arranca su participación el próximo lunes 15 ante Cabo Verde. "He salido más reforzado, estoy en un momento muy bueno y disputo un torneo así como capitán en plenas condiciones (...) He recogido los frutos de un tiempo trabajando", ha afirmado con rotundidad.

Sobre el papel de España, asume sin problemas el cartel de favoritos tras los recientes éxitos. "Venimos de ser campeones de Europa y de las últimas finales de la Liga de Naciones (...) Hemos demostrado estar en forma", ha señalado. No obstante, ha advertido de que deben tener precaución y ha apelado a la humildad, destacando a Argentina como el "rival más complicado" debido a su gran solidez grupal.

En cuanto a la figura de Luis de la Fuente, el mediocentro se ha deshecho en elogios hacia el seleccionador, afirmando que se entienden a la perfección. "Sé lo que necesita de mí, cómo guiar al grupo y sé lo que quiero de él", ha indicado. También ha tenido palabras para el barcelonista Gavi, restando importancia a una dura entrada que sufrió en un entrenamiento y calificándola como una simple anécdota.

Por último, el internacional ha querido zanjar los comentarios sobre su futuro profesional. Ante las recientes declaraciones de Enrique Riquelme, quien aseguró que pretendía ficharlo si hubiera ganado las elecciones a la presidencia del Real Madrid, ha sido tajante: "No pienso en nada de mi futuro (...) No tendría sentido que hoy estuviera pendiente de otras cosas. Después del torneo, veremos". Con un año de contrato restante con el Manchester City, el jugador prefiere mantenerse al margen y centrar todos sus esfuerzos en levantar el trofeo el próximo 19 de julio.