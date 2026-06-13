David Raya: "¿El debate? Intento hacerle la vida imposible a Luis de la Fuente"

David Raya, portero de la selección española, habló del debate sobre quién debe ser el guardameta titular de la campeona de Europa en el Mundial, que dejó para la prensa, y aseguró que su plan es "hacerle la vida imposible" al seleccionador Luis de la Fuente para que su elección "sea muy difícil".

"El debate os lo dejo para vosotros y yo estoy intentando hacerle la vida imposible al míster para que sea muy difícil a quien tenga que elegir el lunes", dijo en rueda de prensa.

"El debate lo vivimos con naturalidad. Siempre ha habido mucha competencia en la portería de España. Con compañerismo y empujándonos uno al otro para ser mejores y hacerle la vida difícil al míster para que no sea fácil la elección. Estamos todos para ayudar al equipo y a quien le toque jugar lo va a hacer lo mejor que pueda y los que se queden fuera a ayudar desde fuera", añadió.

"La competencia nos hace mejores. Y a nuestros compañeros, si estamos dando el 100% en todos los entrenamientos. Sabemos que tenemos una gran selección y también hay grandes porteros que no han podido venir", continuó.

"La portería está en muy buenas manos, juegue quien juegue. Unai desde que debutó ha dado un nivel altísimo. Hemos ganado la Liga de Naciones y la Eurocopa con él, es un gran portero. Las críticas van por buscar el titular o el debate, pero la competencia es muy buena", subrayó.

David Raya consideró "normal" que su nombre suene menos en el debate al jugar en el extranjero, en el Arsenal.

"Es normal que los medios de comunicación teniendo a dos porteros en la Liga que intenten poner ahí el debate. Llevo muchos años fuera. La primera vez que vine la gente se preguntaba quién era yo. Y lo vivo con naturalidad", señaló, y agradeció las palabras de Luis de la Fuente defendiendo su trabajo.

"Te hace feliz, te hace sonreír y sentirte valorado. Que te reivindique así y que os recuerde que yo también estoy en la lista te hace sentir muy bien y querido", comentó.

David Raya destacó las características más importantes que tienen sus compañeros con los que se juega un puesto de titular, Unai Simón y Joan García.

"Desde que coincidí con Joan en marzo y ahora la relación es espectacular. Es una persona que siempre está sonriendo y con ganas de trabajar. Un portero muy completo en todas las áreas y es un lujo poder trabajar con él. Ha hecho una temporada increíble en el Barça, sin él no habrían ganado la Liga tan fácil, por así decirlo", ponderó.

"De Joan García me quedo con lo bien que rinde en el mano a mano", destacó.

"De Unai cogería la serenidad que tiene dentro y fuera del campo. Es una persona que va a estar siempre para ayudar y un portero que aparece en grandes momentos", valoró sobre el guardameta del Athletic Club.

Además, negó que por su cabeza pasase jugar con Inglaterra, donde se formó.

"Nunca se me ha pasado por la cabeza. Me siento español, siempre he querido representar a España y nunca me planteé representar a Inglaterra porque no lo sentí, me sentiría un extraño", dijo.