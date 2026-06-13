El día que Marruecos derribó a Brasil: la herida que la Canarinha aún no ha cerrado

Brasil y Marruecos volverán a verse las caras en el Mundial 2026 con un precedente reciente que todavía permanece muy presente en la memoria de ambas selecciones. El combinado africano logró en marzo de 2023 una histórica victoria por 2-1 ante la Canarinha en un amistoso disputado en Tánger, apenas unos meses después de firmar la mejor participación de una selección africana en una Copa del Mundo.

Aquel encuentro fue interpretado como la confirmación definitiva del crecimiento de Marruecos y como una nueva muestra de las dificultades que atravesaba Brasil tras su eliminación en los cuartos de final del Mundial de Qatar frente a Croacia.

La victoria que cambió la percepción de Marruecos

La selección marroquí llegó a Qatar 2022 sin figurar entre las favoritas, pero terminó convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del torneo. Los norteafricanos sorprendieron al mundo eliminando a selecciones como Bélgica, España y Portugal antes de caer en semifinales frente a Francia.

El éxito mundialista permitió consolidar una generación liderada por jugadores como Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech o Yassine Bounou. Poco después, la victoria frente a Brasil reforzó la sensación de que Marruecos había dejado de ser una selección revelación para convertirse en una potencia emergente del fútbol internacional. Aquel triunfo fue celebrado en todo el país como un nuevo paso adelante de un proyecto deportivo que aspira a seguir compitiendo entre las mejores selecciones del mundo.

Brasil busca recuperar su dominio mundial

Mientras Marruecos vivía uno de los momentos más brillantes de su historia, Brasil continuaba inmersa en un proceso de reconstrucción. La derrota ante Croacia en Qatar volvió a aplazar el objetivo de conquistar un Mundial que se resiste desde 2002.

La Canarinha mantiene una de las plantillas más talentosas del planeta, con futbolistas repartidos por los principales clubes europeos, pero las últimas grandes competiciones han dejado dudas sobre su capacidad para volver a dominar el fútbol internacional. El enfrentamiento contra Marruecos supone una nueva oportunidad para reivindicar su candidatura al título y dejar atrás uno de los resultados más inesperados de los últimos años.

Un duelo con aroma a revancha

El choque entre ambas selecciones llega rodeado de una expectación especial. Marruecos quiere seguir demostrando que su crecimiento no fue una excepción, mientras que Brasil afronta el encuentro con la intención de recuperar sensaciones y reafirmar su condición de favorita.

Más allá de los puntos en juego, el partido revive el recuerdo de aquella noche en Tánger en la que la selección africana logró derribar uno de los grandes mitos del fútbol mundial y demostrar que la distancia con las potencias tradicionales es cada vez menor.