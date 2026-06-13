"Es un recurso para quedar bien de cara a la galería"

En una nueva edición de El Primer Palo en esRadio, se analiza la actualidad deportiva marcada por las sorprendentes declaraciones del presidente de la FIFA —Gianni Infantino— sobre la posibilidad de ampliar el torneo a 64 equipos. Esta ocurrencia ha provocado una airada reacción de la federación de fútbol de aquel país, que considera la broma una falta de respeto hacia la selección italiana. Durante la tertulia, se debate sobre la personalidad del dirigente y cómo el poder transforma a los representantes institucionales del deporte.

El programa continúa con el repaso de la jornada mundialista, destacando los partidos entre Corea del Sur y la República Checa y el empate a un gol entre Canadá y Bosnia. Los tertulianos analizan el rendimiento de los equipos asiáticos, caracterizados por una gran disciplina táctica pero una evidente falta de acierto de cara al gol. Esta peculiaridad abre un debate sobre si esta falta de agresividad ofensiva responde a un factor cultural de respeto excesivo y meticulosidad que impera en sus sociedades.

Otro de los puntos de interés es la relación entre el guardameta Thibaut Courtois y el entrenador José Mourinho. El portero belga ha recordado su etapa en el Chelsea, admitiendo que, aunque tuvieron momentos de tensión —llegando a ser enviado al banquillo tras cometer varios errores—, la relación siempre se basó en una absoluta sinceridad. Ambos profesionales se decían directamente lo que pensaban, lo que generó un respeto mutuo que se mantiene hoy en día.

La polémica judicial de la jornada la protagoniza el Barcelona, que ha presentado una demanda de conciliación previa contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El club catalán exige una rectificación por sus declaraciones en televisión en las que afirmó que le habían robado varias ligas en el marco del caso Negreira. El periodista Fran Pereña interviene para valorar el recorrido de esta iniciativa, señalando que la demanda por calumnias es una maniobra puramente publicitaria de la directiva azulgrana. El abogado penalista apunta que "no tiene recorrido y es un recurso para quedar bien de cara a la galería".

Para los tertulianos, la estrategia del presidente madridista ha sido un éxito, logrando desviar la atención y mantener al Barcelona a la defensiva. Asimismo, se comenta la polémica en torno al candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, quien aseguró tener un acuerdo cerrado con el centrocampista Rodrigo Hernández. El propio jugador del Manchester City desmintió la existencia de un pacto firme en una entrevista en la cadena SER, limitándose a admitir que es normal que su nombre aparezca en los medios durante los periodos electorales.

Los tertulianos sugieren que el futbolista madrileño sí dio su visto bueno inicial al proyecto de Riquelme, pero recuerdan que para cerrar el fichaje era imprescindible negociar un acuerdo económico muy complejo con su club de origen. El debate concluye analizando el papel de los agentes en el mercado de fichajes y la viabilidad de incorporar a otras figuras internacionales como Bernardo Silva a la plantilla madridista de cara a la próxima temporada.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. El Primer Palo, de lunes a viernes, de 23:00 a 00:30.