Francia adelanta a España a los puntos como favorita para ganar el Mundial

Francia es la principal amenaza. Lo dicen los número. El Mundial 2026 ya ha comenzado con la mayoría de pronósticos y análisis estadísticos señalando a España como la gran favorita a ganar la que sería su segunda estrella de campeón. Pero el camino no será fácil. De hecho, se podría hablar de empate técnico en el camino al título, con Les Bleus ganando a los puntos a los actuales campeones de Europa por muy poco. Es el análisis de partida que se extrae del Simulador Pro , una herramienta de análisis online desarrollada por Betfair y accesible para todo aficionado que quiera consultarla durante el torneo.

"El Simulador Pro combina cientos de variables estadísticas para construir el perfil competitivo de cada selección. Analizamos desde el rendimiento reciente de los equipos y su historial en grandes torneos internacionales hasta la calidad de las plantillas, el peso de los talentos diferenciales y múltiples indicadores de rendimiento colectivo e individual. Todo ello nos permite generar una ecuación dinámica que ofrece una visión más profunda y completa que los modelos tradicionales de predicción", explica Rosiane Siqueira, senior PR manager.

En el caso de España y Francia, la disputa es pareja. Ambos acumulan un 18,2% de probabilidades individuales de salir campeón y un 28,6% de probabilidades de alcanzar la final. Ocurre que, en el resto de rondas, los porcentajes de Francia son ligeramente más sólidos que los de España, lo que convierte a Francia en la favorita global, aunque casi, casi empatada con La Roja.

La siguiente tabla muestra la probabilidad en porcentaje de España y Francia de pasar las diferentes fases del Mundial y la suma de ambos perfiles. Es en este último parámetro en el que se puede observar una ligera ventaja de Francia frente a España.

Selección Grupos Octavos Cuartos Semis Final Campeón Suma perfil Francia 99,0% 83,3% 61,7% 43,5% 28,6% 18,2% 334,3 España 99,8% 80,0% 59,9% 44,4% 28,6% 18,2% 330,9

Así se entiende que Francia es la favorita global por consistencia, porque lidera o empata con España en casi todas las fases: octavos, cuartos, final y campeón. España, eso sí, es la alternativa más sólida y casi indistinguible. Empata con Francia en porcentajes a campeón y finalista, supera a Francia en semifinales y tiene mejor dato de fase de grupos.

Más que señalar únicamente quién es el favorito al título, el Simulador Pro permite entender la fortaleza, consistencia y recorrido potencial de cada candidatura, identificando los escenarios más probables y la evolución del equilibrio competitivo a lo largo del campeonato. Concebido como una herramienta viva, el Simulador Pro ha sido diseñado para acompañar todo el recorrido del Mundial 2026, un torneo con un formato más amplio, más selecciones participantes y un desarrollo competitivo más largo que en ediciones anteriores.

"A medida que avance la competición, la herramienta se actualizará al minuto e irá incorporando nuevos análisis, comparativas y simulaciones para reflejar el impacto que tiene cada resultado sobre las opciones de las distintas selecciones. Queremos que los aficionados puedan seguir la evolución de cada candidatura en tiempo real, explorar nuevos escenarios de clasificación y entender cómo cambian las fuerzas del torneo conforme se definen los cruces y se acerca la lucha por el título. Por eso hemos concebido el Simulador Pro como una herramienta viva, capaz de evolucionar durante todo el Mundial y convertirse en una auténtica radiografía dinámica de la competición", añade Siqueira.

El campeón saldrá del top 6 al 80%

Del análisis del Simulador Pro de Betfair se extraen más conclusiones. Por ejemplo, que el campeón, salvo sorpresa, saldrá del top 6 de favoritos. Los seis principales candidatos al título en cuanto a la suma de sus perfiles concentran alrededor del 80% del índice a ser campeón final. Ese top 6 está compuesto por Inglaterra, Portugal, Brasil y Argentina, además de, obviamente, Francia y España.

Esta foto muestra cómo, tras galos y españoles -favoritos muy destacados-, se establecen dos escalones por debajo. Uno lo ocupa en solitario Inglaterra, finalista de las dos últimas Eurocopas y equipo que, pese a las dudas que ha introducido Tuchel con su polémica convocatoria, mantiene altas opciones de pelear por el título.

El tercer escalón lo formarían Portugal, Brasil y Argentina. Selecciones todas con un enorme potencial, pero con perfiles de progresión menos consistentes y una menor capacidad estadística para sostener su candidatura hasta el partido decisivo. Dicho de otra manera, pueden ir más de tapadas a un campeonato que las mira con respeto, pero no con la firmeza de situarlas como muy favoritas.

De este top 6 destacan también las ausencias. Alemania, por ejemplo, es la séptima favorita al título, aunque en el global del campeonato, alejada de las seis primeras candidatas. El Simulador Pro de Betfair le resta fuerza a partir de cuartos de final, donde su candidatura pierde inercia frente al resto de grandes selecciones. Algo similar sucede con Países Bajos y Bélgica, eternos candidatos a ser revelación, pero cuya evolución histórica hace prever que, tras su alto potencial se esconden resultados no tan altos.

Noruega, la gran sorpresa

El top 10 de favoritas a ganar el Mundial según Simulador Pro lo completa Noruega, lo que convierte a los nórdicos en la revelación al menos en los pronósticos previos. El combinado que lidera Haaland no había disputado una fase final de un Mundial desde 1998. Son 28 años de ausencia que se han roto con un combinado prometedor en lo colectivo, pero sobre todo, en lo individual.