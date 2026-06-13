La historia de la "Casa del Mundial" argentina que vuelve en 2026

En el Mundial de Qatar 2022, un grupo de diez amigos de Argentina decidió alquilar una casa en la localidad de Olivos para ver todo el torneo. Durante ese tiempo, algunos teletrabajaban mientras otros realizaban desplazamientos a sus lugares de trabajo. "La Casa del Mundial", como bautizaron a la vivienda, fue escenario de asados y fiestas futboleras; además, la albiceleste salió campeona.

Una semana después de que Argentina saliese campeona, el grupo de amigos expresó su agradecimiento a todas las personas que estuvieron acompañándoles y animaron al resto a replicar su idea: "Ojalá esto que hicimos sea utilizado por muchos grupos de amigos y amigas de ahora en más, porque fue una experiencia inigualable".

Por ello, este 2026 la historia se volverá a repetir y, de nuevo, se reunirán para ver los partidos de la selección. Sin embargo, el número de integrantes se ha duplicado y serán veinte amigos; el lugar elegido esta vez es una casa en Villa Urquiza. A través de su cuenta de Instagram @lacasadelmundial2026 compartirán la aventura vivida en esta edición.

"Alquilamos una casa para ver el Mundial 2022. Nos fuimos a vivir todo el mes 10 amigos. Salimos en todos los canales. Hasta un asado en la pileta —piscina—. Argentina fue ganando todos los partidos. Acabamos de reservar otra para 2026. ¿Nos seguís?", escribieron en el carrusel de fotografías para anunciar la convocatoria. La repercusión volvió a ser tal que incluso Santander Argentina les contestó a la publicación: "Si necesitan asegurar la sede nos avisan".

El debut de la albiceleste será el martes 16 de junio a las 22:00 —horario argentino— ante Argelia. El segundo encuentro será el lunes 22 de junio a las 14:00 frente a Austria y el último de la fase de grupos tendrá lugar el sábado 27 de junio a las 23:00 horas contra Jordania. Pero no solo ven los partidos de Argentina, sino que ya han vivido todos juntos el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, y están preparados para el duelo entre Brasil y Marruecos del sábado 19.