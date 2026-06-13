La odisea heroica del escocés Gordon: del riesgo de parálisis e incluso la muerte a ser el más veterano del Mundial

Escocia volverá a disputar un Mundial 28 años después y contará en sus filas con el jugador más veterano de la presente edición, el portero de 43 años Craig Gordon, que superó una odisea en forma de sucesivas lesiones hasta alcanzar la gran cita, aun a riesgo de sufrir una parálisis o perder la vida en el proceso.

En marzo, el arquero del Heart, cuya historia recoge la BBC en un reciente documental, sufrió una grave lesión en el cuello y consultó en Londres a un especialista en la columna vertebral, que le alertó de los riesgos de seguir el tratamiento y continuar jugando, lo que podría haberle provocado una parálisis o incluso la muerte.

Sin embargo, meses después, Gordon se encuentra entre los tres arqueros convocados por el seleccionador Steve Clarke y, si juega en territorio americano, se convertirá en el segundo futbolista más veterano en disputar un Mundial tras el portero egipcio Essam El Hadary, que jugó con 45 años y 161 días en Rusia 2018.

"Sin duda, pensé que esta oportunidad se me había escapado en más de una ocasión. Estar finalmente aquí es un momento importantísimo para cualquier jugador, en especial para mí, por la cantidad de años que llevo intentándolo", aseguró el arquero el pasado martes desde la concentración de Escocia en Charlotte —Estados Unidos—.

La suya es una historia de resiliencia: problemas de tobillo, cuello y hombro, fracturas de brazo y pierna, cirugías de rodilla... En 2012 sufrió una tendinitis rotuliana que amenazó con terminar con su carrera y le mantuvo dos años fuera de los terrenos de juego. Visitó expertos en Suecia y España. Algunos doctores le aconsejaron retirarse, pero él perseveró.

Gordon confiesa haber llorado por las lesiones, pese no mostrarlo en público, y reconoce que temió por si las eventuales secuelas de su reciente afectación en el cuello le acompañarían el resto de su vida y le impedirían jugar con sus hijos con normalidad.

De hecho, confiesa que probablemente se habría retirado al final de la pasada campaña de no haber sido por la clasificación para el Mundial de Escocia tras 28 años de ausencia.

"Ha sido un año duro. He tenido que lidiar con muchas cosas. He protagonizado algunos regresos en mi carrera y quería hacerlo, darlo todo para estar aquí. Ser parte de este equipo ha sido un factor determinante para salir adelante y tener esta oportunidad", afirma.

Gordon, cuyo contrato con el Heart vence este verano, aplaza cualquier decisión sobre su futuro hasta después del Mundial, donde espera salir victorioso contra pronóstico por enésima vez, ya que no hay un titular indiscutible en la portería de Escocia y ninguno de los tres candidatos ha jugado apenas con sus clubes este curso.

El favorito, Angus Gunn, de 30 años, ha disputado 45 minutos con el Nottingham Forest, por los 270 del arquero del Glasgow Rangers, Liam Kelly, también de 30. Gordon, con 225 minutos a sus espaldas en el Heart, aspirará a cumplir su sueño.