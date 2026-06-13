¿Por qué Australia juega en Asia si pertenece a Oceanía? La decisión que cambió el fútbol mundial

Australia y Turquía protagonizarán uno de los encuentros más llamativos del Mundial 2026, pero el partido también vuelve a poner el foco sobre una de las decisiones más controvertidas adoptadas por la FIFA durante las últimas décadas: el traslado de Australia desde la Confederación de Oceanía a la Confederación Asiática.

Aunque geográficamente pertenece a Oceanía, la selección australiana compite oficialmente en Asia desde 2006, una medida que modificó profundamente el equilibrio de las clasificaciones mundialistas y que todavía genera debate entre aficionados y dirigentes.

Por qué Australia abandonó Oceanía

Durante años, Australia dominó con absoluta autoridad las competiciones de Oceanía. Las enormes diferencias de nivel respecto al resto de selecciones provocaban resultados muy abultados y limitaban el crecimiento competitivo del equipo nacional. Sin embargo, el gran problema aparecía en la clasificación para los Mundiales. Pese a dominar su continente, Australia debía disputar repescas muy exigentes frente a selecciones sudamericanas o norteamericanas para conseguir una plaza en la Copa del Mundo.

Ante esta situación, la Federación Australiana solicitó su incorporación a la Confederación Asiática, una propuesta que fue aprobada por la FIFA en 2006. Desde entonces, Australia participa en las eliminatorias y competiciones oficiales de Asia.

El impacto de la decisión en el fútbol mundial

El cambio permitió a Australia enfrentarse regularmente a selecciones de mayor nivel como Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí o Irán, elevando considerablemente su exigencia competitiva.

La medida también facilitó su presencia en los Mundiales. Desde su llegada a Asia, los australianos han logrado clasificarse de manera habitual para las fases finales, consolidándose como una selección competitiva dentro del panorama internacional. No obstante, la decisión también generó críticas por parte de quienes consideraban que Australia obtenía una ventaja deportiva al abandonar una confederación históricamente más débil.

Una decisión que sigue generando debate

Dos décadas después del cambio, el debate continúa abierto. Algunos dirigentes defienden que la medida permitió el crecimiento del fútbol australiano y benefició al desarrollo de toda la región asiática. Otros sostienen que la salida de Australia debilitó todavía más a Oceanía y redujo la competitividad de las competiciones continentales de la zona.

Sea cual sea la opinión, lo cierto es que el traslado transformó el mapa del fútbol internacional. El partido ante Turquía servirá para recordar una de las decisiones más influyentes adoptadas por la FIFA en el siglo XXI y cómo una modificación administrativa terminó cambiando el destino de toda una selección.