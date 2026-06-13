Qué cambia en Ecuador durante el Mundial: este es el sorprendente anuncio de Noboa para los aficionados al fútbol

Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, anunció que se eliminará de manera temporal el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de las bebidas de moderación, entre ellas la cerveza, durante la celebración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Noboa explicó en un acto realizado en un municipio costero del país que se trata de una medida para "dar un apoyo extra".

"De esa manera va a bajar el precio de la cerveza más de un 20%, y cada uno de ustedes va a poder disfrutar del Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos", añadió Noboa, mientras lucía una camiseta de la selección cuando hizo el anuncio.

Este Impuesto a los Consumos Especiales también se aplica a otras bebidas como vinos de mesa, espumantes y algunos licores fermentados de baja graduación que verán reducido su precio. Sin embargo, el Gobierno no ha señalado todavía desde cuándo empezará a regir esta eliminación temporal del tributo.

🍻El presidente de Ecuador retira los impuestos a la cerveza durante el Mundial de Fútbol bajando su precio un 20% 🍷También aplica estas medida a otras bebidas como vinos de mesa, espumantes y algunos licores fermentados de baja graduaciónpic.twitter.com/0vA6ArXB4y — solofichajes123 (@solofichajes123) June 12, 2026

En palabras del presidente, en el país todos ya están pensando "más en fútbol que en cualquier otra cosa", lo que, según aseguró, es "normal" en un "país futbolero" como Ecuador. "Este es un país al que le gusta estar con amigos, con familiares viendo los partidos", dijo argumentando la decisión tomada.

Ecuador se encuentra dentro del Grupo E y debutará en el Mundial ante Costa de Marfil el 15 de junio a la 1:00 hora española en Filadelfia. Este encuentro coincidirá con la presencia del presidente ecuatoriano en Estados Unidos por viaje oficial. En la madrugada del 20 al 21 de junio a las 2:00 se medirá a Curazao y, finalmente, el jueves 25 tendrá que luchar ante Alemania a las 22:00.