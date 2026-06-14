Así es Curazao, la isla de 150.000 habitantes clasificada para el Mundial 2026

Si alguien hubiera preguntado hace apenas una década dónde estaba Curazao, probablemente habría obtenido más respuestas relacionadas con el turismo que con el fútbol. Sin embargo, la pequeña isla caribeña se ha convertido en una de las historias más sorprendentes del Mundial 2026. Con apenas 150.000 habitantes y una superficie de 444 kilómetros cuadrados, Curazao se ha clasificado por primera vez para una Copa del Mundo y ha obligado a miles de aficionados a buscarla en el mapa.

Situada a unos 50 kilómetros de la costa de Venezuela, en pleno mar Caribe, Curazao forma parte de las llamadas islas ABC junto a Aruba y Bonaire. Su capital, Willemstad, es famosa por sus coloridas fachadas coloniales y por un puerto histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero detrás de esa postal paradisíaca se esconde una de las operaciones de ingeniería futbolística más inteligentes de los últimos años.

Una isla caribeña con pasaporte europeo

La clave para entender el fenómeno de Curazao no está en el césped, sino en la geopolítica. Curazao no es un país independiente al uso. Desde 2010 es un país constituyente del Reino de los Países Bajos, una condición que le otorga autonomía interna, pero mantiene vínculos políticos y jurídicos con La Haya. Lo más importante para el fútbol es que los ciudadanos curazoleños poseen nacionalidad neerlandesa.

Ese detalle ha marcado el destino de generaciones enteras. Durante décadas, miles de familias emigraron desde la isla hacia ciudades neerlandesas como Ámsterdam, Róterdam, Utrecht o Eindhoven en busca de mejores oportunidades laborales y educativas. Sus hijos crecieron en Europa, estudiaron en colegios neerlandeses y, en muchos casos, se formaron en algunas de las mejores academias de fútbol del continente.

El fin de las Antillas Neerlandesas

El gran punto de inflexión llegó en 2011. Hasta entonces, los futbolistas de la isla estaban integrados en la desaparecida selección de las Antillas Neerlandesas. Cuando la FIFA reconoció oficialmente a Curazao como federación independiente, se abrió una oportunidad que los dirigentes locales supieron aprovechar mejor que nadie.

La federación comenzó a rastrear el árbol genealógico de cientos de futbolistas repartidos por las categorías profesionales de los Países Bajos. El objetivo era sencillo: convencer a jugadores con raíces familiares en la isla para representar a Curazao.

La normativa de la FIFA facilitaba el proceso. Cualquier futbolista con padres o abuelos nacidos en Curazao podía ser elegible siempre que no hubiera disputado partidos oficiales con la selección absoluta neerlandesa.

El efecto Patrick Kluivert

La estrategia necesitaba una figura capaz de darle credibilidad. Y esa figura apareció en 2015. Patrick Kluivert, uno de los grandes delanteros de la historia de los Países Bajos y con ascendencia curazoleña por parte de su madre, aceptó dirigir la selección. Su llegada cambió por completo la percepción del proyecto.

Muchos futbolistas que veían imposible hacerse un hueco en la poderosa Orange comenzaron a contemplar a Curazao como una alternativa competitiva. Lo que antes parecía una selección modesta del Caribe pasó a convertirse en un equipo con aspiraciones reales dentro de la Concacaf.

La presencia de Kluivert actuó como una poderosa herramienta de captación y abrió las puertas a una generación de jugadores formados en la Eredivisie y otras ligas europeas.

Un vestuario más neerlandés que caribeño

El resultado de esa estrategia es una de las selecciones más peculiares del fútbol internacional.

La inmensa mayoría de sus internacionales han nacido o se han formado en los Países Bajos. Muchos apenas visitaban la isla durante las vacaciones familiares antes de ser convocados. Sin embargo, comparten una identidad común construida a través de los lazos familiares y culturales.

En las concentraciones, el neerlandés suele ser el idioma predominante, aunque también convive con el papiamento, la lengua local que mezcla influencias españolas, portuguesas, africanas y neerlandesas. El español y el inglés completan un mosaico lingüístico que refleja perfectamente la diversidad de la isla.

De cenicienta a selección mundialista

Los resultados no tardaron en llegar. Curazao pasó de ocupar posiciones marginales en el ranking FIFA a convertirse en una selección competitiva dentro de la Concacaf. El salto de calidad fue evidente tanto en el nivel técnico como en la experiencia internacional de sus jugadores.

La clasificación para el Mundial 2026 representa la culminación de ese proceso. Un empate sin goles ante Jamaica en la fase decisiva bastó para certificar la primera presencia mundialista de su historia y convertir a Curazao en uno de los países menos poblados que han disputado una Copa del Mundo.

El fútbol globalizado en estado puro

La historia de Curazao demuestra que el fútbol moderno ya no entiende de fronteras tradicionales. Mientras otros países invierten millones en infraestructuras o academias, la isla ha encontrado una fórmula distinta: aprovechar los vínculos históricos con una de las grandes potencias formativas del planeta.

No dispone de una gran liga doméstica ni de una estructura comparable a la de las grandes federaciones. Lo que tiene es una red humana construida durante décadas de migración y una identidad compartida capaz de unir a futbolistas nacidos a miles de kilómetros de distancia.

Por eso, cuando muchos aficionados se preguntan dónde está Curazao, la respuesta correcta no aparece únicamente en un mapa del Caribe. También hay que buscarla en los campos de entrenamiento de Ámsterdam, en las academias de Róterdam y en las canteras de Eindhoven. Allí comenzó realmente la historia de la selección más inesperada del Mundial 2026.